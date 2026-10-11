Джордж Клуні відреагував на смерть сина Сінді Кроуфорд

Американський актор Джордж Клуні 9 жовтня 2026 року публічно прокоментував смерть 27-річного Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера. Під час церемонії The Albies у Нью-Йорку він назвав втрату молодого чоловіка однією з найруйнівніших подій для родини та висловив підтримку близьким. Преслі помер 20 вересня; за попередніми повідомленнями, причиною могло стати передозування наркотиками.

Клуні поспілкувався з журналістами Entertainment Tonight на щорічному заході, який проводить Фонд Клуні за справедливість. Актор наголосив, що смерть Преслі стала тяжким ударом не лише для його батьків, а й для їхнього близького оточення. «Чесно кажучи, це одна з найруйнівніших подій, які сталися з нашою родиною. Це найгірше, що може статися з родиною», — сказав він.

Клуні та Ренде Гербер дружать багато років. Їхні стосунки виходять за межі особистого спілкування: у 2013 році вони разом заснували бренд текіли Casamigos, який згодом став відомим на міжнародному ринку. У 2017 році компанію продали британському виробнику алкогольних напоїв Diageo в межах угоди, вартість якої могла сягнути одного мільярда доларів з урахуванням додаткових виплат. Після продажу засновники зберегли публічну впізнаваність як партнери й друзі.

Преслі Гербер був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренде Гербера. Подружжя одружилося у 1998 році, а їхня донька Кайя Гербер, якій 25 років, також побудувала кар’єру в модельному бізнесі. Після смерті брата увага до родини посилилася через попередні публічні розповіді Кайї про те, як його проблеми зі здоров’ям впливали на життя близьких.

В інтерв’ю Vogue, опублікованому в серпні 2026 року, Кайя розповіла про багаторічну боротьбу Преслі з наркотичною залежністю. За її словами, ситуація потребувала значних зусиль усієї родини. Вона намагалася не додавати батькам клопотів, оскільки бачила, скільки уваги та підтримки потребував її брат. Ці слова дали уявлення про труднощі, з якими родина стикалася задовго до його смерті.

Сам Преслі також відкрито говорив про проблеми з психічним здоров’ям і залежністю. У 2023 році він започаткував у соціальних мережах проєкт «Понеділки психічного здоров’я», у межах якого ділився власним досвідом і розповідав про способи підтримки психологічного стану. Така публічна діяльність стала частиною його спроб говорити про складні особисті переживання без замовчування проблеми.

У березні 2026 року Преслі повідомив, що знову проходить лікування, і висловив сподівання, що цього разу воно стане останнім. Тоді Сінді Кроуфорд публічно підтримала сина, назвавши його «воїном». Ренде Гербер також заявив, що пишається силою сина та його прагненням подолати залежність. Повідомлення про новий курс лікування свідчило, що боротьба з проблемою тривала й упродовж останнього року його життя.

Обставини смерті Преслі та остаточну причину загибелі в наданій інформації офіційно не підтверджено. Тому повідомлення про можливе передозування слід розглядати як попередню версію, а не встановлений медичний висновок. Публічна реакція Клуні наразі зосереджена на втраті родини та підтримці близьких, тоді як нових подробиць щодо обставин смерті актор не навів.

Історія Преслі привернула увагу до того, як залежність може впливати на людину та її родину навіть тоді, коли близькі мають значні ресурси й можливість організувати лікування. Його публічні розповіді про психічне здоров’я та спроби пройти реабілітацію не дають підстав робити висновки про конкретні обставини смерті, але показують, що проблеми тривали протягом кількох років.