Джон Реткліфф прибув до Москви через плани РФ атакувати НАТО, – ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви для зустрічей із російськими представниками на тлі розвідувальних даних про можливу підготовку Росії до нової мобілізації та перевірки рішучості НАТО. Про це повідомили американські медіа, зокрема The Wall Street Journal, CBS News та Axios. Мета поїздки та коло співрозмовників Реткліффа офіційно не розкривалися.

За даними The Wall Street Journal, американська розвідка зібрала інформацію, яка свідчить про ранню підготовку Росії до можливої нової хвилі військової мобілізації. Видання також повідомляло, що Москва може готуватися до дій, спрямованих на перевірку готовності та політичної рішучості країн НАТО реагувати на потенційні загрози.

Зокрема, у липні в Калінінградській області, за інформацією західних розвідок, відбулися навчання, під час яких перевіряли готовність до проведення мобілізаційних заходів. Військові відпрацьовували можливість розміщення великої кількості людей, їх забезпечення харчуванням та озброєнням. Подібні заходи, за даними співрозмовників WSJ, могли проводитися й в інших регіонах Росії.

Аналітики, опитані американським виданням, допускають, що однією з причин візиту Реткліффа могла бути потреба передати Кремлю пряме попередження. Колишня заступниця директора Національної розвідки США Бет Саннер припустила, що зміст такого сигналу міг зводитися до демонстрації обізнаності Вашингтона щодо можливих подальших кроків Москви.

«Це може бути щось на кшталт: “Ми знаємо, що ви збираєтеся зробити, і вам краще цього не робити”», — сказала Саннер, коментуючи можливу мету переговорів.

За її словами, поїздка також могла стосуватися припинення вогню в Ірані та можливого розширення кола учасників переговорів про перемир’я. Реткліфф, за цією оцінкою, міг порушити і питання підтримки Москвою Тегерана після нової санкційної кампанії США проти іранського режиму.

Водночас офіційних підтверджень того, що Реткліфф зустрічався безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним, наразі немає. Reuters повідомило, що американські та російські офіційні структури не розкрили деталі переговорів, а інформація про учасників і результати зустрічей залишилася закритою.

Візит Реткліффа став першим відомим публічно приїздом чинного директора ЦРУ до Москви. Дані про його перебування в російській столиці з’явилися після приземлення американського військово-транспортного літака Boeing C-17 у московському аеропорту Внуково. Повідомлялося, що літак прибув до Росії через Ригу.

Реткліфф очолив ЦРУ у 2025 році, а до цього обіймав посаду директора Національної розвідки США під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Його поїздка до Москви відбулася на тлі активних контактів представників американської адміністрації з російською стороною та спроб Вашингтона впливати на розвиток одразу кількох міжнародних конфліктів.

Ситуація з можливою новою мобілізацією в Росії залишається неясною. Західні розвідки, за даними WSJ, розглядають проведені навчання як підготовку до потенційного рішення, однак остаточного рішення про мобілізацію, за наявною інформацією, могло ще не бути. Кремль публічно заперечував плани нової мобілізаційної кампанії.