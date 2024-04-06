Автора циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг можуть заарештувати за новим законом Шотландії, який захищає трансгендерів. Закон вимагає відповідальність за використання неправильних займенників щодо цих персонажів.

При цьому цей закон не захищає, наприклад, звичайних жінок, а от усяких збоченців — захищає.

Джоан Роулінг написала на своїй сторінці в соцмережі: «Зовсім очевидно, що всі вищезгадані люди ніякі не жінки, а чоловіки все до єдиного». Свою публікацію Джоан Роулінг супроводжувала тегом #арештуйте мене.

Джоан Роулінг додала, що ухвалений закон загрожує свободі слова у Шотландії та дає можливість для зловживань з боку різних «активістів». Також ухвалений акт відкриває можливості для зняття відповідальності, наприклад, якщо чоловік, який вчинив злочин, оголосить себе жінкою.

Більше того, цей скандал загрожує участі Джоан Роулінг у зйомках нового серіалу про Гаррі Поттера (і ми не чекаємо нічого хорошого від нього). Проблема в тому, що їй належать права на франшизу, а отже, вона потрібна студії Warner Brothers, які вірять у світле майбутнє проекту. Але англійська преса вже почала піднімати бучу через участь Джоан Роулінг у проекті та таврувати її.