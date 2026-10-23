Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми

Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла в інтерв’ю Vogue, що не переглядає власні фільми, не читає рецензій і не стежить за касовими зборами. За словами 24-річної артистки, постійне вивчення критики та реакцій аудиторії могло б негативно вплинути на її психологічний стан. Вона також повідомила, що після завершення роботи над «Венздей» планує на певний час відійти від телевізійних проєктів і зосередитися на інших напрямках кар’єри.

Ортега пояснила, що не хоче оцінювати власну роботу винятково через фінансові показники та відгуки критиків. Навіть коли її команда надсилає інформацію про касові збори, акторка не поспішає ознайомлюватися з цими даними. Вона прагне зберегти дистанцію між творчим процесом і зовнішніми оцінками, які можуть впливати на сприйняття результату.

Окремо артистка висловилася про рецензії на свої роботи. За її словами, постійне читання критичних матеріалів здатне спричинити надмірну зосередженість на чужій думці та стати психологічно виснажливим. Саме тому вона вирішила не стежити за оцінками кожного нового проєкту, хоча раніше використовувала інтернет, щоб зрозуміти реакцію глядачів.

На початку кар’єри соціальні мережі допомагали Ортезі відстежувати обговорення фільмів і серіалів за її участю. Активність користувачів давала змогу побачити, які роботи викликають найбільший інтерес і як аудиторія сприймає її ролі. Однак останнім часом акторка дедалі рідше користується такими платформами. Однією з причин вона назвала велику кількість низькоякісного контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Зміни у ставленні до цифрових технологій Ортега описала на прикладі ситуації зі своїм телефоном. Після того як пристрій зламався, вона кілька днів не намагалася його ремонтувати. Акторка розповіла, що в цей період користувалася комп’ютером, щоб прокладати маршрути, запам’ятовувала вулиці дорогою до потрібних місць і домовлялася про зустрічі без постійного обміну повідомленнями.

«Якщо мені потрібно було кудись дістатися або піти на тренування, я відкривала карту на комп’ютері й запам’ятовувала вулиці. Якщо хтось хотів зі мною зустрітися, я просто казала: “Я буду в цьому кафе в такий-то час”. І це було неймовірно звільняюче», — поділилася Ортега.

За словами акторки, такий досвід дав їй змогу відчути переваги меншої залежності від смартфона. Відмова від постійної доступності не завадила їй планувати повсякденні справи та спілкуватися з людьми. Водночас Ортега не заявляла про повну відмову від соціальних мереж чи цифрових сервісів, а описала власний досвід тимчасового віддалення від телефона.

Про плани змінити професійний графік акторка розповіла також у подкасті Happy Sad Confused. Після завершення «Венздей» вона розглядає можливість на певний час припинити роботу на телебаченні. Ортега пояснила, що почала зніматися в серіалах ще в дитинстві й протягом багатьох років переходила з одного телевізійного проєкту до іншого. Тепер вона хоче залишити більше часу для нових творчих можливостей.

«Те, що мені судилося робити, саме мене знайде. Думаю, після “Венздей” я, ймовірно, на деякий час піду з телебачення. Я багато років працювала на телебаченні, ще дитиною переходила з одного серіалу в інший, і тепер хочу залишити час для чогось нового», — сказала акторка.

Її слова не означають остаточного завершення телевізійної кар’єри. Ортега говорить саме про перерву після роботи над серіалом, яка дозволить їй розглянути інші пропозиції та творчі формати. Які саме проєкти вона обере після «Венздей», акторка поки не уточнила.

Дженна Ортега народилася 27 вересня 2002 року в Каліфорнії. Вона почала зніматися в дитинстві, а ширшу популярність здобула завдяки ролям у серіалах «Дівчина зустрічає світ» і «Ти», а також фільмах «Крик» і «Х». Світове визнання їй принесла роль Венздей Аддамс у серіалі Netflix, прем’єра якого відбулася в листопаді 2022 року. Проєкт став одним із найпомітніших англомовних серіалів платформи та перетворив акторку на одну з упізнаваних молодих зірок Голлівуду.

Роль Венздей також принесла Ортезі номінації на престижні телевізійні нагороди та посилила інтерес до її наступних робіт. Водночас акторка дедалі частіше говорить про необхідність самостійно визначати межі публічності й не дозволяти статистиці переглядів або реакціям у соціальних мережах повністю визначати її професійні рішення. Поки що залишається відкритим питання, якими будуть її наступні проєкти після завершення роботи над серіалом.