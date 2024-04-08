Джекі Чану виповнилося 70 років. Свого часу Джекі Чан був одним з найпопулярніших і найулюбленіших акторів у світі. Він знявся у більш ніж 120 фільмах, серед яких такі хіти, як “Закусочна на колесах”, “Обладунки Бога”, “Час Пік”, “Смокінг”, “Навколо світу за 80 днів”.

У 2016 році Джекі Чан отримав почесну премію “Оскар” за визначні заслуги у кінематографі, але сьогодні про нього майже нічого не чути.

Про Джекі Чана так рідко пишуть, що в мережі час від часу з’являються чутки про його смерть.

Насправді Джекі Чан актор живий та активно працює, але його кар’єра зараз зосереджена у Китаї. Чималу роль у цьому відіграла серія скандалів, які супроводжували Чана останніми роками.

У 2023 році на прем’єрі фільму в Пекіні Джекі Чан пояснив, чому відмовився від голлівудської кар’єри. Джекі Чан звинуватив американців у тому, що вони замало його цінували.

Політична позиція Джекі Чана помітно змінилася з того часу, як він став відомим у Голлівуді. Колись актор підтримував демократичний рух, брав участь у протестах на площі Тяньаньмень у 1989 році. Сьогодні він є одним із найвідоміших поплічників китайської політики та її пропаганди. У 2021 році Джекі Чан заявив, що хоче стати членом Комуністичної партії Китаю.

Репутація Джекі Чана постраждала ще з однієї, дуже прозової та матеріальної причини. Критикуючи США за корупцію, Джекі Чан виявився втягнутим у скандал із ухиленням від сплати податків. У 2016 році ім’я актора спливло в “Панамських документах”, які розкривають, як різні високопосадовці використовували офшорні рахунки, щоб приховати своє багатство. Повідомлялося, що Чан був пов’язаний не менше ніж із шістьма різними офшорними компаніями, які базувалися на Британських Віргінських островах. Ходили чутки, що через 4 роки у зв’язку з цим у актора конфіскували дві розкішні квартири в Пекіні. Нерухомість, в якій Чан та його сім’я проживали більше10 років, була продана з аукціону за стартовою ціною приблизно 14 мільйонів доларів.