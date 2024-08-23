Актори Джей Ло та Бен Аффлек розлучаються: співачка подала на розлучення рівно в другу річницю весілля. ЗМІ пишуть, що в документах співачка навіть вказала офіційну дату розставання — 26 квітня 2024-го.

«Вона дуже розчарована, але Бен не дав їй жодних ознак того, що він хоче зберегти та продовжити їхній шлюб. Вона намагалася, щоб усе працювало», – пишуть ЗМІ з посиланням на джерела.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек оголошували про заручини ще 2002 року.

Проте 2004-го Джей Ло та Бен Аффлек розірвали стосунки і відновила їх майже через 20 років.

Джей Ло та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 року.