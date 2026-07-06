Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ
2026-06-07    117

Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що результативність російських наступальних операцій на фронті нині є «майже нульовою», тоді як Україна змогла зміцнити свої позиції. Таку оцінку він озвучив в інтерв’ю The Sunday Times, опублікованому 5 липня, коментуючи перебіг російсько-української війни та підходи американської адміністрації до підтримки Києва.

За словами Венса, нинішня стратегія полягає в тому, щоб Україна одночасно вести переговорний процес і зберігати ефективну оборону. Він зазначив, що такий підхід дозволив українським військовим покращити свої позиції на полі бою, а також суттєво виснажити сили Росії. На його думку, нинішня ситуація може створити передумови для завершення війни дипломатичним шляхом.

Віцепрезидент також повернувся до подій літа 2023 року, коли серед західних союзників точилися дискусії щодо масштабного українського контрнаступу. За його словами, значна частина західних партнерів, включно з тодішньою адміністрацією президента США Джо Байдена, підтримувала проведення широкої наступальної операції. Венс назвав таке рішення стратегічною та тактичною помилкою, вважаючи, що воно не дало очікуваних результатів.

Коментуючи нинішню ситуацію на фронті, віцепрезидент США заявив, що потенціал Росії для досягнення значних військових успіхів поступово скорочується. «Росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця», – сказав Венс.

Його заява пролунала на тлі триваючих бойових дій та дискусій щодо подальших форматів міжнародної підтримки України. Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово наголошувала, що виступає за досягнення стійкого припинення війни шляхом переговорів, одночасно підтримуючи зміцнення обороноздатності України.

Останніми тижнями представники американської влади неодноразово висловлювали думку, що ситуація на фронті складається на користь України. Наприкінці червня заступник державного секретаря США Джеремі Левін заявив, що українські сили перебувають у більш вигідному становищі, тоді як російські війська розраховують на зміну погодних умов узимку для продовження наступальних дій.

Заяви високопосадовців США можуть вплинути на подальшу міжнародну дискусію щодо військової допомоги Україні та перспектив дипломатичного врегулювання. Водночас офіційні рішення щодо майбутньої підтримки Києва ухвалюються окремо та залежать від безпекової ситуації, консультацій із союзниками і внутрішньополітичних процесів у Сполучених Штатах.

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