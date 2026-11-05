Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
2026-05-11    179

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію всередині Республіканської партії з прицілом на президентські вибори 2028 року після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Він намагається залучити виборців Дональда Трампа, розчарованих зовнішньою політикою чинного президента, насамперед рішенням розпочати війну з Іраном. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела, обізнані з політичними планами віцепрезидента. За оцінками співрозмовників телеканалу, Венс фактично вийшов із політичної тіні Трампа та почав формувати самостійну публічну позицію, не оголошуючи водночас про розрив із президентом.

Одним із головних сигналів потенційним прихильникам стала заява Венса після поразки республіканців. Віцепрезидент прямо назвав війну з Іраном однією з основних причин провалу партії на виборах. За його словами, значна частина американців, які підтримали політичний тандем Трампа і Венса у 2024 році, цього разу проголосувала за демократів. Він наголосив, що обговорення майбутнього Республіканської партії має починатися з визнання політичної ціни військового конфлікту.

Венс також окреслив чотири напрями, на яких республіканцям необхідно зосередитися для повернення втраченої підтримки: припинення війни з Іраном, зниження вартості життя та інфляції, повернення до принципу America First і перегляд відносин США з Ізраїлем. За словами віцепрезидента, саме ці питання викликали невдоволення серед виборців, які раніше підтримували Трампа. Таким чином, його послання стосується не лише зовнішньої політики, а й економічних проблем, що стали важливою частиною передвиборчої кампанії демократів.

За інформацією Fox News, один із представників адміністрації Трампа охарактеризував ці чотири напрями як основу звернення Венса до прихильників так званих нових правих — політичного крила, орієнтованого на початкову концепцію руху MAGA. Йдеться про виборців, які підтримують жорстку міграційну політику, виступають за захист американського ринку й водночас не хочуть участі США у тривалих закордонних військових конфліктах. Частина цієї аудиторії також незадоволена тим, що зовнішня політика Трампа, на її думку, надто сильно враховує інтереси Ізраїлю.

Співрозмовник телеканалу підкреслив, що Венс не збирається повторювати політичний шлях колишнього віцепрезидента Майка Пенса, який після штурму Капітолія 6 січня 2021 року публічно дистанціювався від Трампа та згодом виступив проти його повернення до влади. Нинішній віцепрезидент, навпаки, прагне зберегти відносини з президентом і не втратити власні позиції всередині руху MAGA. Його завдання — показати прихильникам Трампа, що вони можуть підтримувати Венса, навіть якщо не погоджуються з окремими рішеннями чинної адміністрації.

Водночас Венс поки не оголошував про намір балотуватися в президенти у 2028 році. Раніше він заявляв, що ухвалить рішення щодо свого політичного майбутнього після проміжних виборів. Однак нинішня активність дає йому змогу заздалегідь зайняти позицію одного з головних претендентів на висунення від Республіканської партії. Венса вже розглядають як потенційного кандидата поряд із державним секретарем Марко Рубіо, якого також називають можливим наступником Трампа в Білому домі.

Важливим елементом стратегії Венса стає дистанціювання від найбільш непопулярних рішень адміністрації без прямої конфронтації з президентом. Особливо помітно це на прикладі війни з Іраном. Раніше віцепрезидент підтримував окремі аспекти військової кампанії та заявляв, що її результати можуть виправдати витрати, якщо призведуть до масштабних змін на Близькому Сході. Тепер він акцентує увагу на політичних втратах республіканців і необхідності завершити конфлікт.

Додатковим сигналом зміни його позиції стали заяви щодо відносин з Ізраїлем. Венс не підтримав прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в питанні його можливого переобрання та раніше публічно критикував представників ізраїльського уряду за протидію зусиллям Трампа щодо врегулювання війни з Іраном. Така позиція дає віцепрезиденту змогу звертатися до частини консервативного електорату, яка виступає проти надмірного залучення США до близькосхідних конфліктів.

Ще однією темою, яку Венс використовує для залучення незадоволених виборців, стала міграційна політика. Він відкинув пропозиції про амністію для нелегальних мігрантів, але допустив зміну підходів до застосування законодавства. Зокрема, віцепрезидент запропонував приділяти більше уваги компаніям, які наймають працівників без легального статусу, а не обмежуватися заходами проти самих мігрантів. Це може допомогти йому зберегти підтримку прихильників жорсткого контролю кордону й водночас залучити виборців, незадоволених окремими методами міграційної політики адміністрації.

Позиція Венса ускладнюється тим, що він сам є частиною адміністрації, рішення якої тепер критикує. Як віцепрезидент він брав участь у роботі Білого дому й не може повністю зняти із себе відповідальність за дії президента. Тому спроба представити себе представником розчарованих прихильників MAGA вимагатиме пояснення, чому він не виступав проти війни рішучіше до виборчої поразки республіканців.

Проміжні вибори змінили й розстановку сил у Вашингтоні. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу, що дасть їм змогу посилити парламентський нагляд за адміністрацією та використовувати розслідування для критики її зовнішньої і внутрішньої політики. Для республіканців це означає необхідність перегляду стратегії перед президентською кампанією 2028 року. Венс намагається використати політичну кризу для формування власної бази підтримки, не вступаючи у відкритий конфлікт із Трампом.

MAGA, Джей Ді Венс, Дональд Трамп, президентські вибори США, Республіканська партія
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