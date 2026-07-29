Джареда Лето звинуватили у домаганнях до неповнолітніх
2026-29-07    89

Джареда Лето звинуватили у домаганнях до неповнолітніх

Актор, музикант і фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето опинився у центрі гучного скандалу після того, як десять жінок висунули на його адресу звинувачення у сексуальних домаганнях, зокрема щодо неповнолітніх. Про це повідомила BBC у документальному фільмі «Jared Leto: The Dark Secret of Hollywood», прем’єра якого відбулася у Великій Британії. Дев’ять жінок уперше публічно розповіли свої історії, які, за їхніми словами, стосуються подій у США в період із 2002 до 2016 року.

За даними авторів фільму, одна із заявниць стверджує, що мала статевий контакт із Джаредом Лето у Каліфорнії, коли їй було 17 років. Вона заявила, що під час розмови про вік згоди, який у штаті становить 18 років, артист нібито не надав цьому значення. Інша жінка повідомила, що, коли їй було 16 років, Лето неодноразово телефонував із пропозиціями сексуального характеру та принаймні один раз прямо запропонував вступити у статеві стосунки.

Ще одна учасниця документального фільму стверджує, що познайомилася з музикантом у 14-річному віці під час музичного фестивалю. За її словами, після автограф-сесії він зробив коментар сексуального характеру щодо її зовнішності та попросив охоронця провести її за лаштунки. Інша жінка заявила, що у 17 років зазнала сексуального насильства у ванній кімнаті мотелю. Ще одна учасниця проєкту стверджує, що у 19 років, залишившись наодинці з Лето в готельному номері, почула на свою адресу погрози сексуального характеру.

Крім цих свідчень, ще чотири жінки заявили, що отримували від музиканта телефонні дзвінки із сексуальним підтекстом у той час, коли були молодими. Загалом усі заявниці стверджують, що контактували з Лето у різні роки між 2002 та 2016 роками. На той момент артисту, за їхніми словами, було від 30 до 40 років. Зараз Джареду Лето 54 роки.

Документальний фільм містить особисті свідчення жінок, однак не повідомляється про офіційне висунення кримінальних обвинувачень у зв’язку з цими епізодами. BBC зазначає, що звернулася до представників артиста із запитом щодо коментаря. У матеріалі також наголошується, що наведені у фільмі твердження є заявами учасниць документального проєкту.

Скандал уже викликав широкий резонанс у соціальних мережах та індустрії розваг. Історія Джареда Лето поповнила перелік гучних публічних звинувачень у Голлівуді, які останніми роками стали предметом журналістських розслідувань та суспільних дискусій у контексті руху #MeToo. Частина подібних справ завершувалася кримінальними провадженнями або цивільними позовами, тоді як інші залишалися предметом публічних свідчень без судового розгляду.

Юристи звертають увагу, що сам факт оприлюднення звинувачень у документальному фільмі не означає автоматичного встановлення вини. Правова оцінка подібних тверджень залежить від наявності доказів, строків давності, юрисдикції та рішень правоохоронних органів або судів. Станом на момент публікації офіційної інформації про порушення кримінальної справи щодо Джареда Лето у зв’язку з викладеними у фільмі епізодами не оприлюднювалося.

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