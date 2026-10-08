Дипломат ЄС закликав не давати Україні хибних надій щодо вступу
2026-08-10    171

Дипломат ЄС закликав не давати Україні хибних надій щодо вступу

Один із європейських дипломатів заявив виданню Rapporteur, що Європейському Союзу варто припинити створювати для Києва завищені очікування щодо перспектив членства України в блоці. За його словами, станом на жовтень 2026 року серед представників європейських країн немає впевненості, що Україна зможе завершити процес вступу до кінця десятиліття, а в окремих столицях уже переглядають ставлення до української заявки.

«Ніхто із серйозних людей не вірить, що Україна стане членом ЄС до кінця десятиліття, якщо взагалі коли-небудь стане. І ми повинні перестати давати Києву хибні надії», — сказав дипломат. Він не був названий у матеріалі, тому його позиція не є офіційною заявою Європейської комісії чи іншого органу Євросоюзу.

Співрозмовник видання вважає, що замість акценту на швидкому членстві Україні слід запропонувати інші форми довгострокової підтримки. Серед можливих напрямів він назвав співпрацю через НАТО та подальше військове сприяння. Такий підхід, за його оцінкою, дозволив би зберегти підтримку Києва без створення очікувань щодо конкретних строків завершення переговорів про вступ.

Окремо європейські дипломати, яких опитало видання, обговорюють можливість розділення переговорних процесів України та Молдови. У ЄС допускають сценарій, за якого Молдова завершить необхідні процедури та отримає членство раніше за Україну, якщо переговори Києва з блоком просуватимуться повільніше.

За словами одного зі співрозмовників, питання вже варто розглядати не в площині того, чи може Молдова рухатися окремо від України, а коли саме такий поділ відбудеться. Причиною називають ризик, що труднощі України з виконанням умов членства можуть автоматично сповільнювати процес для Кишинева.

Інший дипломат заявив, що було б несправедливо блокувати європейську інтеграцію Молдови, якщо Україна з тих чи інших причин не зможе просунутися у переговорах. Така позиція означає, що в частині європейських столиць дедалі більше уваги приділяють індивідуальному прогресу кожної країни-кандидата, а не спільному політичному маршруту Києва та Кишинева.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії. У грудні 2023 року лідери Євросоюзу ухвалили політичне рішення розпочати переговори про вступ України, а формальний переговорний процес стартував у червні 2024 року.

Сам статус кандидата не означає автоматичного членства або гарантованої дати вступу. Країна має привести законодавство та державні інституції у відповідність до норм ЄС, а переговори охоплюють десятки напрямів, об’єднаних у переговорні розділи. Після завершення переговорів остаточне рішення про приєднання потребує згоди всіх держав-членів Євросоюзу та ратифікації відповідної угоди.

Перспектива членства України також залежить від внутрішньої політики самого ЄС. Для ухвалення ключових рішень щодо розширення потрібна одностайність держав-членів, тому позиція окремих урядів може впливати на темпи переговорів навіть за умови виконання Києвом необхідних реформ. Саме питання майбутнього розширення вже стало частиною ширшої дискусії про реформування самого Євросоюзу перед можливим прийняттям нових членів.

Для Молдови переговори про вступ до ЄС також розпочалися у 2024 році. Кишинів паралельно проводить реформи, необхідні для просування переговорних розділів, і прагне прискорити європейську інтеграцію. Якщо політична підтримка окремого треку для Молдови посилюватиметься, Київ може зіткнутися з новою реальністю, за якої євроінтеграційні процеси двох країн розглядатимуться окремо, а їхні темпи визначатимуться власним прогресом кожної держави.

Водночас слова неназваних дипломатів не означають зміни офіційної політики Європейського Союзу щодо України. Чи перетворяться нинішні дискусії про розділення переговорних треків на формальне політичне рішення, залежатиме від подальшого виконання Україною умов членства, позицій урядів країн ЄС та результатів переговорів.

євроінтеграція, Європейський Союз, Молдова, НАТО
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