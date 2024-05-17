Дві стратегії для ухилянтів після 18 травня
2024-17-05    90

Дві стратегії для ухилянтів після 18 травня

18 травня набирає чинності закон про посилення мобілізації, за яким усі військовозобов’язані повинні протягом 60 днів оновити дані до ТЦК.

Чи багато тих, хто не має броні та інших відстрочок від мобілізації українців, ці дані оновлять (не кажучи вже про щось більше) навіть під загрозою штрафів?

Насамперед поки що взагалі незрозуміло, яким чином на практиці здійснюватимуться стягнення штрафів через виконавчу службу. Яка має бути чисельність, щоб забезпечити величезний потік стягнень? Одна справа списувати кошти з рахунків – це може відбуватися в автоматичному режимі після повідомлення банку. І зовсім інше – описувати майно.

“Для того щоб забезпечити таку кількість виконавчих проваджень, кількість працівників виконавчої служби має перевищити чисельність ЗСУ. Вони й зараз завалені справами. А якщо підуть сотні тисяч, а то й мільйони штрафів за ухилистами, то це паралізує діяльність служби. У такій ситуації реально лише буде банкам розсилати повідомлення про накладення стягнення для списування сум з рахунків”, – сказав “Країні” один із працівників Державної виконавчої служби.

Перед людиною, яка не має права на відстрочку, але й не хоче йти служити, мабуть, буде на вибір дві стратегії.

Перша – не оновлювати свої дані, побоюючись, що одразу після цього прийде повістка.

Але щоб убезпечити себе від штрафів та примусового приводу у військкомат, йому потрібно буде обнулити свої банківські рахунки, а в ідеалі – переписати майно на родичів та не попадатися на очі поліції. Тобто, по-мінімуму, виходити на вулицю. Для тих, хто живе за кордоном, це зробити простіше (пункт «не попадатися на очі українській поліції» виконується автоматично). Для тих, хто в Україні – важче. Але, як показує практика останніх років, багато чоловіків вже пристосувалися до життя в “затворництві”.

Але не у всіх це вийде. Ті, хто так чи інакше змушений буде переміщатися вулицями, швидше за все, будуть використовувати другу стратегію – оновити дані, але паралельно спробувати вирішити тим чи іншим чином питання, щоб їх не відправили в армію (оформити бронь, інвалідність тощо). д.). Тобто відповідно корупція сильно зросте.

У якій пропорції поділяться між цими двома шляхами не бажаючі йти служити – поки що точно сказати не можна. Але, напевно, буде чимало тих, хто вирішить піти “в підпілля” і повністю обірвати всі зв’язки з державою. Фактично виникне величезна “тіньова країна”, що існує паралельно з офіційною країною. Зі своїми правилами життя та послугами вдома.

Допоможе існувати цій “тіньовій країні” корупція у поліції. Люди намагатимуться домовлятися з поліцейськими на місці, щоб ті не звертали увагу на відсутність у них військового квитка та на оновлення облікових даних. І, у багатьох випадках, швидше за все, ці спроби виявляться успішними.

Не виключено, що “кришування ухилянтів” стане для поліцейських такою ж звичною справою, як і кришування проституції чи наркоторгівлі “на районі”. Причому справою, можливо, навіть більш прибутковою. З урахуванням кількості потенційних “ухилянтів”.

У будь-якому разі виконання масштабних репресивних заходів проти порушників військового обліку, передбачених законом, передбачає наявність дуже потужного, некорумпованого та ефективного силового апарату, який в Україні відсутній.

А тому спроби реалізувати ці заходи лише малою мірою сприятимуть вирішенню завдань поповнення армії, а куди більшою мірою призведуть до зростання свавілля, корупції та озлоблення населення щодо влади.

Крім того, ті, хто не хоче служити, швидше за все будь-яким шляхом намагатимуться залишити Україну. Також як і активізується виїзд із країни молоді до 18 років.

війна в Україні, закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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