«Дуй, пакуй і комплектуй»: ДБР показало деталь із телефону військового ТЦК
2026-18-08    154

«Дуй, пакуй і комплектуй»: ДБР показало деталь із телефону військового ТЦК

На Одещині Державне бюро розслідувань під час слідчих дій у справі щодо незаконного позбавлення волі та катування громадян виявило на телефоні одного з підозрюваних військовослужбовців районного ТЦК та СП заставку з написом «Дуй, пакуй і комплектуй». За даними ДБР, загалом у справі фігурують десять військовослужбовців, яких підозрюють у незаконному затриманні людей, застосуванні насильства та примусовому доставленні до територіального центру комплектування.

За версією слідства, протягом кількох місяців група військовослужбовців одного з районних ТЦК Одеси незаконно утримувала громадян у приміщеннях центру. Правоохоронці заявляють, що до потерпілих застосовували сльозогінний газ, їх били та залякували, після чого доставляли до ТЦК. Наразі слідство встановило щонайменше вісьмох потерпілих.

ДБР повідомило, що під час обшуків у фігурантів також вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за даними слідства, могли використовуватися для фізичного впливу на людей. Окремо правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі епізоди та встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до незаконних дій.

Кримінальне провадження стосується, зокрема, статей Кримінального кодексу України про катування та незаконне позбавлення волі. ДБР наголошує, що слідство триває, тому остаточна правова оцінка дій кожного з фігурантів буде надана після завершення необхідних процесуальних процедур.

За інформацією бюро, підозрюваних затримали. Питання щодо обрання їм запобіжних заходів вирішується. Правоохоронці також продовжують збирати докази та встановлювати можливих інших потерпілих.

Це не перше кримінальне провадження ДБР щодо можливих зловживань у територіальних центрах комплектування на Одещині. У червні 2026 року бюро повідомляло про розслідування справи, в якій дев’ятьом учасникам організованої групи вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства у тій справі, до незаконного утримання чоловіків були причетні шестеро посадовців РТЦК та троє представників місцевої громадської організації.

Паралельно правоохоронці розслідують інші порушення у сфері мобілізації. Зокрема, у травні ДБР повідомляло про підозру співробітнику одного з районних ТЦК Одеси, який, за версією слідства, за 7,5 тис. доларів обіцяв військовослужбовцям у статусі СЗЧ організувати переведення до іншої частини та подальше оформлення непридатності до служби.

Справи щодо можливих зловживань у ТЦК розглядаються на тлі посилення контролю за законністю мобілізаційних заходів. ДБР зазначає, що протидія злочинам у цій сфері є одним із пріоритетних напрямів його роботи. У липні 2026 року бюро також повідомило про масштабну операцію «Чесний призов», під час якої перевіряють діяльність ТЦК та можливі незаконні зміни даних у реєстрі військовозобов’язаних.

катування, мобілізація, новини України, Одеса, Територіальний центр комплектування
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