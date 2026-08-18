ДТП у центрі Києва: серед учасників назвали екс-«смотрящого» СІЗО Кирила Островського

У Києві 17 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів BMW, один із яких після зіткнення в’їхав на літню терасу кафе в центрі міста. За інформацією, оприлюдненою медіа з посиланням на джерела в правоохоронних органах, учасниками аварії були колишній «смотрящий» за Лук’янівським слідчим ізолятором Кирило Островський і директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській поблизу Палацу «Україна».

За попередніми даними поліції, аварія сталася приблизно об 11:30. Автомобіль BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та не виконав вимоги дорожніх знаків, після чого зіткнувся з BMW X7, який рухався головною дорогою. Унаслідок удару один із транспортних засобів виїхав за межі проїзної частини та опинився на території літнього майданчика закладу громадського харчування.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок аварії постраждав 36-річний водій BMW X3. Його доправили до медичного закладу, де лікарі оцінили його стан як задовільний. Відвідувачі кафе та випадкові перехожі тілесних ушкоджень не отримали.

Медіа повідомили, що за кермом BMW X7 перебував Кирило Островський. Попередня перевірка на місці події не виявила в його організмі ознак алкогольного сп’яніння. Водночас постраждалого водія BMW X3 правоохоронці мають додатково перевірити відповідно до встановленої процедури.

За інформацією журналістів, в іншому автомобілі перебував директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Йому надали медичну допомогу. Офіційного підтвердження особистостей усіх учасників ДТП правоохоронні органи поки не оприлюднили.

Слідчі встановлюють обставини аварії, аналізують відеозаписи та вивчають механізм зіткнення транспортних засобів. Однією з версій, яка активно обговорювалася в соціальних мережах, стали можливі перегони між автомобілями. Однак представники поліції не підтвердили цю інформацію.

Аварія привернула увагу громадськості через минуле одного з учасників. У 2018 році Кирило Островський став фігурантом резонансної справи після смертельної ДТП у Києві. Тоді автомобіль під його керуванням збив десятирічного хлопчика на пішохідному переході. Після інциденту чоловікові повідомили про підозру, зокрема за порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення потерпілого без допомоги.

Українська асоціація футболу є організацією, яка відповідає за розвиток професійного та аматорського футболу, проведення національних змагань і координацію роботи збірних команд. Департамент розвитку футболу займається реалізацією галузевих програм, розширенням спортивної інфраструктури та впровадженням нових проєктів у футбольній сфері.

Подальші процесуальні рішення у справі залежатимуть від результатів експертиз, висновків слідства та встановлення всіх деталей інциденту. Правоохоронці мають визначити послідовність дій водіїв і надати юридичну оцінку їхнім діям.