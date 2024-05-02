Дружина з інвалідністю: відстрочка від мобілізації, звільнення зі служби

Інформація для військовозобовʼязаних та військовослужбовців. 18 травня 2024 року набуде чинності новий закон про посилену мобілізацію. Розглянемо оновлену підставу для відстрочки та звільнення.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, ЯКІ МАЮТЬ дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Вимоги щодо інших осіб, які можуть утримувати чи необхідності здійснювати догляд – немає. Важливий тільки факт інвалідності.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу», військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, а також військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби під час дії воєнного стану у звʼязку з НЕОБХІДНІСТЮ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Документом, що засвідчує потребу у постійному сторонньому догляді є висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.