Друк на парасольках — ефективний та стильний спосіб реклами
Друк на парасольках — ефективний та стильний спосіб реклами

Парасольки з логотипом давно стали не лише практичним аксесуаром, а й сильним рекламним інструментом. Вони поєднують функціональність, стиль та високу видимість бренду. Завдяки цьому друк на парасольках активно використовують компанії різних сфер — від великих корпорацій до локальних бізнесів, які прагнуть підкреслити свій імідж та збільшити впізнаваність.

Універсальний інструмент для будь-якої сфери

Парасольки — це аксесуар, який завжди стане у пригоді. Їх використовують у місті, на роботі, під час заходів, прогулянок чи подорожей. Саме через це парасолька перетворюється на ідеальний носій реклами: логотип добре помітний навіть на відстані, а велика площа купола дозволяє створити яскравий, впізнаваний дизайн.

До того ж парасольки виготовляються з різних матеріалів — від класичних тканин до водостійких технологічних тканин, що дозволяє підібрати модель для будь-яких умов та потреб.

Формування іміджу та корпоративного стилю

Брендовані парасольки — це стильний аксесуар, який легко інтегрується у корпоративну культуру. Їх використовують як елемент уніформи, частину подарункових наборів або сувенірів для клієнтів та партнерів.

Парасольки з логотипом формують цілісний образ компанії, додають їй престижності та створюють відчуття турботи про працівників чи клієнтів. Вони чудово працюють на імідж під час корпоративних заходів, конференцій або outdoor-активностей.

Ефективний рекламний носій

Парасольки з логотипом — це один із найпомітніших форматів реклами. На відміну від дрібних сувенірів, парасолька видна здалеку, тому привертає увагу широкої аудиторії.
Вона:

  • рухається містом разом із власником;
     
  • працює у місцях великого скупчення людей;
     
  • забезпечує природне, ненав’язливе рекламне охоплення;
     
  • виглядає солідно та професійно.
     

Це робить брендовані парасольки довготривалим і вигідним рекламним інструментом.

Варіативність дизайну та способів друку

Сучасні технології дозволяють наносити логотипи різними методами — шовкотрафаретом, термоперенесенням, сублімацією або УФ-друком. Можна створити як мінімалістичну модель у корпоративних кольорах, так і креативний, повнокольоровий дизайн.

Вибір матеріалів, конструкцій (автомат, напівавтомат, тростинна парасолька) та кольорів дозволяє підібрати ідеальний варіант під стиль компанії та її задачі.

Де замовити якісні парасольки з логотипом?

Щоб парасолька виглядала професійно та служила довго, важливо обрати перевіреного виробника. https://deksgroup.com/zontyi-pod-nanesenie-logotipa  пропонує великий асортимент парасольок і сучасні технології нанесення друку, які забезпечують чіткість, стійкість та довговічність логотипу. Фахівці компанії допоможуть підібрати модель, що найкраще відповідатиме вашим рекламним цілям та корпоративному стилю.

