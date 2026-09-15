«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон
2026-15-09    132

«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за передачу банківських карток і платіжних даних для шахрайських операцій. Рішення парламент ухвалив в Україні, передбачивши для так званих «дропів» штрафи та кримінальне покарання залежно від характеру порушення. За окремі дії з чужими картками або платіжними даними може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За передачу власної банківської картки або доступу до неї для проведення шахрайських операцій передбачено штраф від 5100 до 7000 грн. Йдеться про випадки, коли людина фактично надає можливість використовувати свій платіжний інструмент для операцій, пов’язаних із незаконним отриманням або переміщенням коштів.

Окремо законопроєкт встановлює суворіше покарання за купівлю, зберігання чи збут чужих банківських карток або платіжних даних. За такі дії може бути призначений штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до шести років.

У разі повторного порушення покарання посилюється. За аналогічні дії вдруге передбачатиметься до восьми років ув’язнення. Таким чином, законопроєкт розділяє відповідальність залежно від ролі людини в незаконному використанні платіжних інструментів та обставин правопорушення.

Ще одна норма стосується підроблення платіжних інструкцій та неправомірного використання електронних грошей. За такі дії пропонується встановити штраф до 85 тис. грн або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Під «дропами» зазвичай мають на увазі людей, чиї банківські рахунки, картки або платіжні реквізити використовують для переказу коштів, отриманих незаконним шляхом. Частина таких осіб може свідомо передавати доступ до рахунків за винагороду, тоді як інші можуть не усвідомлювати повного призначення операцій, у яких беруть участь.

Запропоновані зміни мають охопити не лише безпосереднє використання карток, а й операції з платіжною інформацією. Це дозволяє розширити перелік дій, за які може наставати відповідальність, якщо вони використовуються як елемент незаконної фінансової схеми.

Для банківського сектору проблема «дропів» пов’язана з використанням рахунків фізичних осіб як проміжної ланки під час переказу коштів. Такі рахунки можуть застосовуватися для маскування походження грошей, ускладнення їх відстеження та подальшого виведення через інші платіжні інструменти.

Посилення відповідальності також має змінити ризики для людей, які погоджуються передавати картки або реквізити третім особам. Якщо раніше така поведінка могла сприйматися як спосіб отримати винагороду без безпосередньої участі в шахрайстві, після набуття чинності новими нормами правові наслідки залежатимуть від конкретних дій та обставин їх вчинення.

Законопроєкт передбачає різні рівні санкцій — від адміністративно-фінансового покарання за передачу власного платіжного інструменту до тривалого позбавлення волі за операції з чужими картками та повторні порушення. Подальше застосування норм залежатиме від остаточного оформлення законодавчих змін та набуття ними чинності.

банківська картка, Верховна Рада України, дроп, новини України, шахрайство
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