«Дропам» загрожують до 170 тисяч грн або 8 років тюрми

Президент Володимир Зеленський 2 вересня 2026 року подав до Верховної Ради законопроєкт №16013, який передбачає посилення відповідальності за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Документ визначений главою держави як невідкладний. Серед запропонованих норм — штраф від 5100 до 17 тис. грн за передачу власної картки, облікових даних або доступу до рахунку для шахрайства, а за операції з чужими картками з такою метою може загрожувати до 170 тис. грн штрафу або до восьми років позбавлення волі.

Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс окремою нормою щодо передачі платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації або доступу до банківського чи платіжного рахунку, якщо це робиться для вчинення іншою особою шахрайства або іншого кримінального правопорушення. За такі дії передбачається штраф у розмірі від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає 5100–17 000 грн.

Жорсткіші санкції передбачені для людей, які отримують, купують, зберігають, збувають або перевозять чужі платіжні картки, облікові дані чи отримують доступ до рахунків із метою використання їх у шахрайстві. У такому разі пропонується штраф від 51 тис. до 170 тис. грн, обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до шести років.

За повторне вчинення таких дій санкція може зрости до позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Таким чином, законопроєкт розділяє відповідальність між людиною, яка передає власний платіжний інструмент для незаконних операцій, і тими, хто системно працює з чужими картками або даними.

Окремі положення документа стосуються підроблення платіжних документів, незаконного випуску чи використання електронних грошей. За такі дії пропонується встановити штраф від 51 тис. до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Ще один блок змін стосується незаконного заволодіння платіжними інструментами. За їх викрадення, привласнення або отримання шляхом обману законопроєкт передбачає штраф від 85 тис. до 136 тис. грн, обмеження волі або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. За повторне порушення пропонується штраф до 170 тис. грн або ув’язнення на чотири–шість років.

Зеленський представив ці зміни разом із другим законопроєктом, який стосується посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності. За словами президента, окреме посилення відповідальності має стосуватися не лише виконавців, а й організаторів таких схем та осіб, які отримують із них прибуток.

Законопроєкт №16013 зареєстрований у Верховній Раді 2 вересня. Станом на 3 вересня документ отриманий парламентом і переданий на розгляд керівництву. Він ще не є законом, тому запропоновані штрафи та строки ув’язнення наразі не застосовуються. Для набуття чинності положення мають пройти парламентський розгляд, голосування, підписання та офіційне оприлюднення.

Термін «дроп» у контексті фінансового шахрайства використовують щодо людини, яка надає іншим особам власний рахунок, картку або платіжні реквізити для проведення операцій. Такі рахунки можуть використовуватися для переміщення коштів, отриманих унаслідок шахрайства, що ускладнює встановлення справжніх організаторів злочинної схеми.

Нові положення мають змінити підхід до відповідальності за використання платіжної інфраструктури у злочинних цілях. Водночас остаточний зміст норм може змінитися під час проходження законопроєкту через парламент, оскільки депутати можуть подавати поправки до документа.

Отже, запропоновані Зеленським зміни передбачають окрему відповідальність за передачу власних платіжних даних для шахрайства та значно суворіше покарання за операції з чужими картками з такою метою. Максимальна санкція за повторні дії може становити вісім років позбавлення волі.