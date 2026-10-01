Дрони влучили в Південний міст у Києві: рух зупинили
2026-01-10    154

Дрони влучили в Південний міст у Києві: рух зупинили

У Києві 1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту, після чого через споруду зупинили рух поїздів метро та наземного громадського транспорту. Фахівці КП «Київавтошляхміст» розпочали обстеження мосту, щоб визначити наслідки ударів і безпеку його подальшої експлуатації. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, точне місце влучань розташоване поблизу опорної частини споруди. Міська влада не повідомила про характер пошкоджень конструкцій, оскільки на момент першої інформації фахівці лише почали перевірку мосту. Саме результати технічного обстеження мають визначити, чи можна відновлювати рух через переправу.

Удар стався під час ранкової атаки безпілотників на столицю. Київська міська влада повідомляла про кілька влучань у різних районах міста, зокрема в нежитловий комплекс у Печерському районі та будівлю школи у Солом’янському районі. У школі на момент атаки діти перебували в укритті.

Окремі подробиці щодо атаки на місто повідомила кореспондентка «5 каналу» Мар’яна Марченко, яка перебувала у вагоні метро під час вибуху. За її словами, пасажири почули звук, після якого у вагоні з вентиляції посипався попіл. Потяг довіз людей до станції «Видубичі», після чого подальший рух цією ділянкою припинили. Даних про постраждалих серед пасажирів у наведеному повідомленні немає.

Після зупинки руху через Південний міст роботу зеленої лінії метро організували з обмеженням. За повідомленнями міських служб, поїзди курсували між станціями «Сирець» та «Видубичі», тоді як ділянка через міст була недоступною. Це безпосередньо вплинуло на сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.

Тип безпілотників, які влучили в район мосту, офіційно не уточнювали. У місцевих Telegram-каналах поширювалася версія про застосування дронів «Герань-5», однак підтвердження цієї інформації від міської влади на момент публікації не було. Тому називати конкретну модель використаного озброєння встановленим фактом підстав немає.

Для міської транспортної системи ситуація має окреме значення через конструктивну роль Південного мосту. Через нього проходить не лише автомобільний транспорт, а й наземна ділянка Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. У разі тривалого обмеження руху пасажиропотоки між берегами доведеться перерозподіляти на інші маршрути.

Безпекові правила київського метро вже передбачають окремий режим роботи відкритих ділянок залежно від рівня загрози. За червоного рівня зелена лінія має курсувати окремими ділянками — між «Сирцем» і «Видубичами» та між «Славутичем» і «Червоним хутором». Через це після пошкодження або загрози для Південного мосту міська система має технічну можливість розділяти маршрут на автономні відрізки.

Південний міст є одним із ключових транспортних переходів Києва через Дніпро. Його експлуатаційний стан уже був предметом окремих ремонтних робіт: у 2025 році міст частково перекривали для проведення робіт із боку лівого берега. Міські дорожні служби тоді пояснювали необхідність регулярного ремонту технічними особливостями та навантаженням на споруду.

Наразі ключовим питанням залишається висновок інженерного обстеження після двох влучань. Саме він має показати, чи постраждали несучі елементи, чи потрібні додаткові ремонтні роботи та коли через міст зможуть безпечно відновити рух метро й наземного транспорту. Інформації про остаточні строки відновлення руху на момент публікації не було.

війна в Україні, Віталій Кличко, Київський метрополітен, новини України, Південний міст
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