Дрони та кібербезпека стануть частиною шкільної освіти

Міністерство освіти і науки планує з 1 вересня 2027 року охопити оновленим курсом «Захист України» учнів усіх шкіл, а старшокласникам запропонувати поглиблене вивчення керування дронами, інженерії та кібербезпеки. Про це повідомило МОН, зазначивши, що нині відповідна підготовка вже проводиться у 1 027 осередках по всій країні.

За даними відомства, у цих осередках навчаються близько 80% старшокласників. Формат передбачає практичну підготовку з безпекових напрямів, а оновлення програми має розширити перелік навичок, які учні зможуть здобувати під час навчання.

Окремим напрямом стане робота з безпілотними літальними апаратами. Старшокласники матимуть можливість поглиблено опановувати керування дронами, що передбачає не лише теоретичні знання, а й практичні навички роботи з відповідною технікою.

До програми також планують включити інженерію та кібербезпеку. Таким чином, курс має охоплювати не тільки питання фізичної безпеки, а й технологічні компетентності, пов’язані із сучасними системами зв’язку, цифровим середовищем та інженерними рішеннями.

Розгортання мережі осередків уже потребувало значного державного фінансування. На їх створення та оснащення спрямували 2,1 млрд грн. Ще понад 100 млн грн виділили на підготовку педагогів, які забезпечують викладання курсу.

Масштабування програми на всі школи з 2027 року означатиме перехід від моделі, за якої спеціалізовані осередки охоплюють більшість, але не всіх старшокласників, до загальношкільної системи підготовки. Водночас поглиблені технологічні модулі залишатимуться окремою можливістю для учнів старших класів.

Розширення курсу відбувається на тлі зміни вимог до базових безпекових навичок у системі освіти. Для шкіл це означає необхідність мати відповідне обладнання, підготовлених педагогів та умови для практичних занять. Питання масштабування інфраструктури та кадрового забезпечення має стати одним із ключових під час підготовки до запуску оновленої моделі.

«Захист України» є обов’язковою складовою шкільної освіти, спрямованою на формування в учнів практичних знань і навичок у сфері безпеки та цивільного захисту. Нинішня мережа з 1 027 осередків стала результатом окремої програми модернізації матеріальної бази та підготовки педагогів. Подальше поширення курсу має визначити, наскільки рівномірно сучасні безпекові й технологічні компетентності будуть доступні школярам у різних регіонах.