Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни
2026-05-10    176

Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував стратегічний «план війни», який нині перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони, а паралельно проводить кадрові зміни у військовому управлінні. Про це 5 жовтня повідомила «Українська правда» з посиланням на високопоставлених співрозмовників у Силах оборони. Документ має визначити, що саме та в які строки повинна зробити українська армія для збереження держави.

За даними видання, план перебуває в РНБО вже кілька тижнів. Його поява пов’язана з потребою сформувати довгострокове стратегічне бачення війни та визначити конкретні завдання для війська. Окремо в документі розглядається підхід до оборони першої лінії, зокрема до доцільності перебування там військовослужбовців, які виконують функції спостереження та передачі інформації, але мають обмежені можливості безпосередньо вести бій.

Кадрові зміни вже торкнулися Генерального штабу та командних посад. За інформацією співрозмовників видання, до батальйону резерву перевели кілька десятків полковників, бригадних генералів та інших офіцерів. Зокрема, за один день з управління міжнародного співробітництва Генштабу до резерву могли перевести близько 15 військовослужбовців.

Серед офіцерів, яких перевели до батальйону резерву, «Українська правда» називає командирів 11-го та 19-го корпусів Олексія Майстренка й Олександра Бакуліна, командувача ракетних військ та артилерії Андрія Маліновського, а також заступника командувача Сухопутних військ Олександра Нестеренка. Видання зазначає, що паралельно Драпатий повернув до управління військами Сергія Собка та Еміля Ішкулова, які раніше були відсторонені від керівних посад.

Зміни стосуються і системи управління військами. Драпатий робить ставку на децентралізацію та модель mission command, за якої головнокомандувач не керує бригадами безпосередньо, а працює через угруповання військ та оперативні командування. За даними «Української правди», він також вимагає переведення командирів на систему ситуаційної обізнаності «Дельта» та практичного використання цифрових рішень.

У серпні президент Володимир Зеленський повідомляв, що Драпатий запропонував створити два нові угруповання військ для підвищення ефективності оборони Донецької області. Ними мали командувати Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Пізніше система угруповань була розширена, а загалом на фронті, за даними УП, нині діють шість таких формувань.

Михайло Драпатий обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ 22 липня 2026 року. Того ж дня президент заявив, що новому командуванню доручено забезпечити модернізацію Сил оборони, посилити протиповітряну оборону, протидіяти російським ударам, підвищити технологічність війська та виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад.

Подальша реалізація підготовленого документа залежатиме від його розгляду та рішень військово-політичного керівництва. Водночас частина запропонованих змін уже реалізується через кадрові перестановки, перебудову системи управління та посилення ролі цифрових інструментів у командуванні військами.

війна в Україні, Генеральний штаб, Дельта, ЗСУ, Михайло Драпатий, новини України, РНБО
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