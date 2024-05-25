ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами
2024-25-05    302

ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами

З 18 травня прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Це може бутивідмітка про відстрочку від призову або ж непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом.

«Будь-які додатки, якими скористаються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах, ми не приймаємо. Виключно військово-обліковий документ, який виданий ТЦК, де прописані необхідні відмітки щодо відстрочки або виключення з військового обліку», – пояснив Демченко
.

Він зауважив, що в постанові уряду також передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, вони не є військово-обліковим документом в електронній формі.

«Коли буде сформований військо-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як документ, якщо це буде прописано у правилах», – наголосив Демченко.

Таким чином, електронні варіанти, в тому числі «Резерв+», прикордонники не прийматимуть.

війна в Україні, ДПСУ, закон про мобілізацію, мобілізація
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