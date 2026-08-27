ДПС готує масштабне оновлення Електронного кабінету для ФОПів

Державна податкова служба готує масштабне оновлення Електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців, громадян і бухгалтерів. Сервіс планують персоналізувати для різних категорій користувачів, а частину документів автоматично заповнювати на основі даних, які вже є в інформаційних системах ДПС.

Після оновлення користувачі зможуть бачити інтерфейс і набір функцій відповідно до свого статусу та потреб. Для ФОПів це має спростити роботу з податковими документами та зменшити кількість інформації, яку необхідно повторно вводити під час виконання стандартних операцій.

Автоматичне заповнення документів передбачає використання відомостей, які вже зберігаються у податкової служби. Йдеться про перехід від моделі, коли підприємець самостійно переносить дані в кожну форму, до більш автоматизованого процесу з використанням доступної ДПС інформації.

Окремий блок змін стосуватиметься сплати податків. Податкова планує додати можливість оплачувати платежі за допомогою Apple Pay і Google Pay, а також через QR-код Національного банку України. Це має скоротити кількість кроків між формуванням податкового зобов’язання та фактичним здійсненням платежу.

Основні операції в оновленому кабінеті планують адаптувати для роботи зі смартфона. Користувачам не потрібно буде щоразу переходити до комп’ютера для виконання базових дій, пов’язаних із податковими документами та платежами.

Для бухгалтерів персоналізація сервісу може означати інший набір доступних функцій порівняно з кабінетом підприємця або звичайного громадянина. Такий підхід має розділити робочі сценарії користувачів і зробити навігацію менш залежною від універсального інтерфейсу.

Оновлення також змінює логіку взаємодії з податковими даними. Якщо інформація вже доступна ДПС, користувачеві не доведеться щоразу вводити її вручну. Це потенційно зменшує ризик технічних помилок під час заповнення форм і скорочує час підготовки документів.

Водночас автоматизація не означатиме повної відмови користувача від перевірки внесених відомостей. Дані, які система підставляє автоматично, можуть потребувати контролю перед поданням документа, особливо якщо йдеться про розрахунки або інформацію, що залежить від актуального стану обліку.

Зміни мають зробити Електронний кабінет більш орієнтованим на повсякденні операції, а не лише на подання звітності. Поєднання персоналізованого інтерфейсу, автоматичного заповнення та мобільної оплати має перенести значну частину стандартних податкових процедур у формат кількох простих дій.

Електронний кабінет платника є частиною інформаційної системи ДПС і використовується для листування з податковою, подання звітності, перегляду розрахунків із бюджетом, отримання довідок та роботи з іншими електронними сервісами. Для фізичних осіб і підприємців він фактично є основним цифровим каналом взаємодії з податковою службою без особистого відвідування установи.

Запровадження нових способів оплати також вписується в ширший перехід державних сервісів до безготівкових розрахунків і мобільного формату. Подальший ефект оновлення залежатиме від того, які саме операції першими переведуть у новий інтерфейс, коли функції стануть доступними для всіх користувачів та наскільки повним буде автоматичне заповнення документів.