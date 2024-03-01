Довга доба: фільм Алана Бадоєва отримав відзнаку Cinema for Victory

Документальний фільм режисера та продюсера Алана Бадоєва «Довга Доба» став переможцем національного фестивалю Cinema for Victory. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Сам режисер на своїй інстаграм-сторінці вже опублікував світлину з відзнакою, яку підписав так: «Дякую кожному герою нашої стрічки, це перш за все ваша нагорода».

Документальний проєкт «Довга Доба» створений з 200 годин відео. До його створення долучилися 12 тисяч людей, які фільмували російські злочини на свої телефони. У сюжет стрічки ввійшли історії як тих, кому вдалося вижити під час воєнних дій, так і українців, які загинули в окупації.

Телевізійна прем’єра документального фільму Алана Бадоєва «Довга Доба» відбулась у другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого на телеканалі «1+1 Україна».