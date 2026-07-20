Дорогі покупки приносять лише короткочасну радість: що кажуть дослідження

Ефект швидкого зникнення задоволення після дорогих покупок знову опинився в центрі уваги психологів і дослідників споживчої поведінки. Це актуально для людей, які планують великі витрати або прагнуть краще зрозуміти власні фінансові звички. Чому відчуття ейфорії часто минає вже за кілька днів, а також які механізми стоять за цим явищем, можна дізнатися у детальному розборі психологічного феномену.

Фахівці пояснюють цей ефект явищем, відомим як гедоністична адаптація. Йдеться про здатність людини швидко звикати як до позитивних, так і до негативних змін. Після придбання дорогої речі рівень емоційного піднесення поступово повертається до звичного стану, тому нова покупка перестає приносити ті самі сильні враження. Подібний механізм давно вивчається у психології та поведінковій економіці.

Наукові роботи свідчать, що тривалість позитивних емоцій залежить не лише від вартості товару, а й від його характеру. Дослідники зазначають, що люди частіше зберігають приємні спогади від витрат на враження — подорожі, концерти чи спільний відпочинок — ніж від придбання матеріальних речей. Водночас новіші дослідження уточнюють, що ключову роль відіграє не тип покупки, а її емоційна цінність для конкретної людини.

Економісти також пов’язують це явище зі зростанням споживання у багатьох країнах. На тлі розвитку онлайн-торгівлі, маркетплейсів і швидких способів оплати покупці дедалі частіше приймають імпульсивні рішення. При цьому короткочасний позитивний ефект від покупки нерідко стимулює бажання здійснювати нові витрати, формуючи так званий цикл споживчого задоволення.

Поведінкові психологи наголошують, що сама по собі швидка адаптація не є ознакою проблеми. Вона вважається природною особливістю роботи людської психіки, яка допомагає адаптуватися до нових умов життя. Саме тому навіть значні матеріальні придбання рідко забезпечують довготривале відчуття щастя без інших факторів, таких як соціальні контакти, особисті досягнення чи позитивний життєвий досвід.

Окремі міжнародні дослідження також показують, що витрати, які дозволяють заощадити час, наприклад оплата певних послуг, можуть позитивніше впливати на загальне відчуття задоволеності життям, ніж придбання дорогих матеріальних речей. Автори таких робіт пояснюють це зменшенням стресу та відчуття дефіциту часу, що стає дедалі важливішим фактором сучасного способу життя.