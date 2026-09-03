Дорофєєва у прозорій накидці вразила новими фото біля Дніпра
2026-03-09    142

Дорофєєва у прозорій накидці вразила новими фото біля Дніпра

36-річна співачка Надя Дорофєєва 3 вересня опублікувала в Instagram нову добірку фото, зроблених біля Дніпра. Артистка позувала на причалі у коротких білих шортах і топі в тон, доповнивши образ прозорою жовтою накидкою з квітковим принтом від українського бренду.

Для фотосесії Дорофєєва обрала легкий літній образ із відкритими ногами та акцентом на прозору накидку. На кількох кадрах співачка позує на дерев’яному причалі біля води, демонструючи різні ракурси вбрання.

Нову публікацію артистка супроводила коротким підписом: «Твоя тиша у мені кричить». Фотографії викликали активну реакцію її підписників, які залишали компліменти зовнішності співачки та її образу.

Поява нових кадрів привернула увагу і через те, що останніми днями Дорофєєва повідомляла про проблеми зі здоров’ям. Через крововилив у зв’язці вона була змушена скасувати концерти та отримала рекомендацію протягом десяти днів не розмовляти.

Співачка розповідала, що через стан голосового апарату їй необхідний режим мовчання. Обмеження безпосередньо вплинуло на її концертну діяльність, оскільки повноцінні виступи потребують значного навантаження на голосові зв’язки.

Попри вимушену паузу в роботі, артистка продовжує вести соціальні мережі та ділитися особистими фотографіями. Нова публікація не містить повідомлення про відновлення концертної діяльності або завершення періоду голосового спокою.

Цього літа Дорофєєва вже неодноразово публікувала фотографії з відпочинку та літніх поїздок. Серед них були кадри у купальнику та образах із коротким одягом, які привертали увагу її аудиторії.

Окремі фото співачка робила під час відпочинку в Одесі. Також вона ділилася кадрами з чоловіком Мішею Кацуріним, зокрема під час спільного відпочинку та сімейних подій.

Нещодавно Дорофєєва також привітала Кацуріна з днем народження. У святкуванні брали участь його діти від попередніх стосунків — донька Саша та син Іван. Таким чином, співачка публічно демонструє не лише сценічне життя, а й моменти з родинного та приватного життя.

Надя Дорофєєва стала відомою широкій аудиторії як учасниця гурту «Время и Стекло», який вона створила разом із Позитивом. Після завершення існування гурту у 2020 році артистка розпочала сольну кар’єру під ім’ям Dorofeeva та випустила низку україномовних пісень.

Її чоловік Міша Кацурін є ресторатором і публічною особою. Пара офіційно одружилася у 2023 році, а їхні стосунки регулярно стають частиною інформаційного поля через спільні появи та публікації в соцмережах.

Наразі Дорофєєва не повідомляла про точну дату повернення до концертів. Подальший графік виступів залежатиме від відновлення голосових зв’язок та рекомендацій лікарів.

Dorofeeva, Instagram, Міша Кацурін, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
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