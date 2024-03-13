Допомога при народженні дитини в Україні збільшиться в 10 раз?

Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тисячі 280 гривень до понад 384 тисяч гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці відповідного законопроєкту №11072 від 11 березня.

Депутати пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму, установленого на період її появи на світ.

Якщо законопроєкт ухвалять, на першу дитину держава має надавати допомогу у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму – станом на березень 2024 року це 384,5 тисячі гривень.