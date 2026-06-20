Допомога на дітей в Україні 2026: які виплати передбачені

У 2026 році система державної підтримки сімей з дітьми в Україні продовжує поєднувати одноразові виплати, щомісячні програми та адресну соціальну допомогу. Основний акцент зроблено на стимулюванні народжуваності після 1 січня 2026 року, підтримці батьків у перший рік життя дитини та посиленні допомоги вразливим категоріям. Розмір виплат прив’язаний до прожиткового мінімуму та соціального статусу сім’ї, що формує диференційовану модель підтримки.

Одноразова виплата при народженні дитини: 50 000 грн

У 2026 році держава встановила фіксовану одноразову допомогу у розмірі 50 000 гривень для одного з батьків або опікуна.

Виплата надається за умов:

народження дитини після 1 січня 2026 року

подання заяви протягом 12 місяців з дати народження

спільного проживання заявника з дитиною

Фактично це перехід до моделі концентрованої підтримки в перший рік життя, що зменшує адміністративну складність попередніх багатоступеневих схем.

Допомога при усиновленні: фіксована підтримка сімей

Усиновлювачі також отримують одноразову виплату 50 000 гривень.

Умови:

громадянство України

постійне проживання в країні

подання заяви не пізніше 12 місяців після рішення суду про усиновлення

Такий підхід синхронізує юридичне оформлення усиновлення з фінансовою підтримкою, зменшуючи часовий розрив між рішенням і фактичним початком виховання дитини.

Програма «єЯсла»: стимул повернення до роботи

Програма «єЯсла» спрямована на компенсацію витрат сім’ї після першого року життя дитини.

У 2026 році діють такі параметри:

8 000 грн щомісячно — базова ставка

12 000 грн щомісячно — для дітей з інвалідністю

виплати з 1 до 3 років дитини

старт — з місяця після досягнення 1 року

Економічна логіка програми полягає у зниженні втрат доходу для батьків, які повертаються на ринок праці, особливо матерів.

Підтримка одиноких батьків і роль доходу сім’ї

Для одиноких батьків виплата розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом сім’ї за 6 місяців.

Прожиткові мінімуми у 2026 році:

діти до 6 років — 2 817 грн

діти 6–18 років — 3 512 грн

працездатні особи — 3 328 грн

Ця модель робить допомогу гнучкою та залежною від реального рівня доходів, а не фіксованою сумою.

Опіка, сироти та діти без батьківського піклування

Найбільш суттєві виплати передбачені для опікунів.

Розміри допомоги:

діти до 6 років — 7 042,5 грн

діти з інвалідністю до 6 років — 9 859,5 грн

діти 6–18 років — 8 780 грн

діти з інвалідністю 6–18 років — 12 292 грн

Рівень виплат залежить від прожиткового мінімуму та статусу дитини, що дозволяє диференціювати підтримку за потребами.

Інші види соціальної допомоги дітям

Додаткові програми охоплюють складні соціальні ситуації, включно з несплатою аліментів або відсутністю одного з батьків.

Основні параметри:

виплати переглядаються кожні 6 місяців

максимальний розмір відповідає прожитковому мінімуму

мінімальний гарантований рівень — 50% прожиткового мінімуму

Також передбачені виплати батькам-вихователям і прийомним сім’ям, де базова ставка становить 2,5–3,5 прожиткових мінімуми залежно від віку та стану здоров’я дитини.

Додаткові виплати у 2026 році

Тип допомоги Розмір Умови Народження дитини 50 000 грн Після 01.01.2026 Усиновлення 50 000 грн 12 місяців після рішення суду «єЯсла» 8 000–12 000 грн/міс 1–3 роки дитини Одинокі батьки Залежить від доходу Прив’язка до прожиткового мінімуму Опіка (до 6 років) 7 042,5 грн 2,5 ПМ Опіка (6–18 років) 8 780 грн 2,5 ПМ Вагітність і пологи 7 000 грн Фіксована виплата

Роз’яснення

Чи можна отримувати кілька виплат одночасно?

Так, якщо сім’я відповідає критеріям різних програм, наприклад опіки та соціальної допомоги.

Чи залежать усі виплати від доходу?

Ні. Фіксовані виплати (народження, усиновлення) не залежать від доходу, тоді як адресні програми — залежать.

Чи є строки подання заяв?

Так, здебільшого це 12 місяців з моменту події або рішення суду.

Висновок

Система дитячих виплат у 2026 році в Україні переходить до більш адресної моделі, де базові одноразові виплати поєднуються з довгостроковою підтримкою залежно від доходу та соціального статусу сім’ї. Найбільша фінансова концентрація припадає на народження дитини, перший рік життя та випадки соціальної вразливості, що формує більш цільову структуру державної підтримки.