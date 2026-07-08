У липні 2026 року в Україні стартувала нова регіональна програма фінансової підтримки сімей, які беруть на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю. Програма передбачає одноразову адресну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Виплата доступна лише за визначених умов і наразі діє в одному регіоні країни. Одночасно в Україні продовжують працювати й інші програми підтримки прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів. Це дозволяє поєднувати державні та благодійні механізми допомоги для сімей, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей.

Де діє програма виплати 50 тисяч гривень

Одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн запровадили у Чернівецькій області. Ініціатива спрямована на підтримку новостворених сімейних форм виховання, які приймають дітей, що залишилися без батьківської опіки.

Право на виплату мають громадяни України, які зареєстровані або задекларували місце проживання на території Чернівецької області. Також скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі ВПО саме у Чернівецькій області.

Фінансова допомога має стимулювати розвиток сімейних форм виховання та компенсувати частину початкових витрат, які виникають після влаштування дітей до нової родини.

Хто має право на отримання допомоги

Програма поширюється не на всіх батьків, а лише на громадян, які після 1 січня 2026 року створили одну із визначених законом сімейних форм виховання.

Право на виплату виникає у таких випадках:

створено дитячий будинок сімейного типу, до якого влаштовано не менше п’яти дітей, зокрема дітей з інвалідністю;

створено прийомну сім’ю, яка виховує не менше трьох дітей, у тому числі дітей з інвалідністю;

патронатний вихователь здійснив четверте влаштування дитини або сімейної групи дітей відповідно до вимог законодавства.

Таким чином, виплата спрямована насамперед на сім’ї, які беруть на виховання одразу кількох дітей або регулярно здійснюють патронатне виховання.

Як оформити виплату

Для отримання одноразової допомоги заявникам необхідно звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання.

Разом із заявою подаються документи, які підтверджують створення відповідної сімейної форми виховання та передачу дітей на виховання відповідно до законодавства.

Після перевірки документів уповноважені органи ухвалюють рішення щодо призначення адресної фінансової допомоги.

Які ще виплати доступні прийомним сім’ям у 2026 році

Окрім регіональної програми Чернівецької області, у 2026 році продовжується благодійна програма підтримки від організації «СОС Дитячі містечка Україна».

Вона передбачає виплату по 10 800 гривень на кожну дитину для:

прийомних сімей;

дитячих будинків сімейного типу;

опікунів та піклувальників.

Допомога надається сім’ям, у яких із 1 грудня 2025 року до 31 грудня 2026 року було влаштовано двох і більше дітей віком до 18 років.

Програма діє майже по всій території України, за винятком районів активних бойових дій. Подання документів здійснюється через спеціальну онлайн-заявку.

Які програми підтримки діють зараз

Програма Розмір допомоги Хто може отримати Територія Одноразова адресна допомога 50 000 грн Новостворені ДБСТ, прийомні сім’ї, патронатні вихователі Чернівецька область СОС Дитячі містечка Україна 10 800 грн на дитину Прийомні сім’ї, ДБСТ, опікуни Майже вся Україна

Чому держава розширює підтримку сімейних форм виховання

Україна поступово відмовляється від інтернатної системи на користь сімейного виховання дітей. Такий підхід відповідає державній політиці реформування системи захисту дітей та міжнародним рекомендаціям щодо забезпечення права кожної дитини зростати у сімейному середовищі.

Одноразові виплати допомагають сім’ям покрити початкові витрати після прийняття дітей: облаштування житла, придбання меблів, одягу, навчального приладдя та інших необхідних речей.

Фінансова підтримка також має стимулювати створення нових дитячих будинків сімейного типу й прийомних сімей у регіонах.

Роз’яснення

Чи можуть отримати 50 тисяч гривень усі українські сім’ї з дітьми?

Ні. Програма не є універсальною соціальною виплатою. Вона призначена лише для новостворених сімейних форм виховання, які відповідають встановленим критеріям.

Чи діє програма по всій Україні?

Наразі одноразова виплата 50 тис. грн запроваджена лише у Чернівецькій області. В інших регіонах можуть діяти власні місцеві програми підтримки.

Чи можна одночасно отримувати інші виплати?

Якщо сім’я відповідає умовам кількох програм, законодавство не виключає можливості отримання різних видів допомоги за окремими програмами підтримки, якщо це передбачено їхніми правилами.

Висновок

Одноразова виплата у 50 тисяч гривень стала новим інструментом підтримки сімей, які беруть на виховання дітей у Чернівецькій області. Вона доповнює вже чинні державні та благодійні програми фінансової допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу й патронатним вихователям. Для оформлення коштів необхідно відповідати встановленим критеріям, створити відповідну сімейну форму виховання після 1 січня 2026 року та звернутися до Служби у справах дітей із необхідними документами.