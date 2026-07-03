Донька Олі Полякової потрапила до лікарні під час відпочинку за кордоном
2026-03-07    97

Донька Олі Полякової потрапила до лікарні під час відпочинку за кордоном

21-річна донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова потрапила до лікарні під час відпочинку за кордоном. Про госпіталізацію доньки артистка повідомила 3 липня у своїх соцмережах, розповівши, що дівчина прокинулася вранці через сильний біль у животі, після чого вони негайно звернулися до медичного закладу.

За словами Олі Полякової, погіршення самопочуття сталося близько шостої ранку. Співачка повідомила, що її донька прокинулася від інтенсивного болю в животі, а причини такого стану на момент звернення до лікарні залишалися невідомими. Артистка зазначила, що вирішила не зволікати та одразу відвезла Машу до госпіталю для обстеження.

У своїх Instagram Stories Полякова також розповіла про ситуацію в медичному закладі. За її словами, навіть через годину після прибуття до лікарні доньку ще не оглянув лікар. Співачка висловила невдоволення тривалим очікуванням та порівняла роботу місцевої системи охорони здоров’я з українською медициною.

«Минула година, лікар ще не прийшов. Я вам скажу чесно, у нас медицина краща разів у тисячу. Я ніколи не чекала на лікаря годину», — зазначила артистка у своєму зверненні до підписників.

Інформацію про точний діагноз або результати обстеження Маша Полякова та її мати наразі не оприлюднили. Також не повідомляється, у якій саме країні стався інцидент і чи знадобилася дівчині госпіталізація на триваліший час. На момент публікації відомо лише, що медики проводять необхідне обстеження для встановлення причини гострого болю.

Маша Полякова є старшою донькою співачки Олі Полякової. Вона активно веде соціальні мережі, займається блогерською діяльністю та регулярно ділиться подробицями особистого життя з підписниками. Останнім часом дівчина перебувала за кордоном разом із матір’ю, де вони проводили відпустку.

Подібні випадки гострого болю в животі можуть бути пов’язані з різними причинами, тому лікарі зазвичай проводять комплексне обстеження для встановлення точного діагнозу. Саме через необхідність додаткових досліджень у багатьох країнах пацієнти можуть певний час очікувати первинного огляду або консультації профільного спеціаліста залежно від рівня терміновості випадку.

Після оприлюднення інформації про госпіталізацію Маші Полякової прихильники артистки почали залишати слова підтримки у соцмережах та побажання якнайшвидшого одужання. Оновленої інформації про стан здоров’я доньки співачки або офіційних коментарів від медичного закладу поки що не надходило.

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