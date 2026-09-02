Донька Бріжит Макрон закрутила роман зі студентом на 20 років молодшим

42-річна Тіфен Оз’єр, донька першої леді Франції Бріжит Макрон, почала зустрічатися з 22-річним Антуаном Лекомтом, студентом бізнес-школи та інструктором із водних видів спорту. Про нові стосунки стало відомо після появи спільних кадрів пари під час поїздки до Амстердама. Різниця у віці між Оз’єр та Лекомтом становить 20 років.

За даними французьких ЗМІ, Оз’єр і Лекомт познайомилися влітку 2026 року на курорті Ле-Туке на півночі Франції. На той час молодий чоловік працював інструктором із кайтсерфінгу та допомагав Оз’єр освоювати електрофойл — різновид серфінгу на дошці з електричним двигуном.

Знайомство невдовзі переросло у романтичні стосунки. Близька подруга Оз’єр розповіла французькому журналу Gala, що пару зблизили спільні інтереси. Серед них — подорожі, активний відпочинок, любов до Ле-Туке та підприємництво.

За повідомленнями французької преси, стосунки вже вийшли за межі літнього роману. Оз’єр познайомила Лекомта зі своїми дітьми — 12-річною Елізою та 10-річним Орелем. За даними Gala, Бріжит Макрон спокійно сприйняла вибір доньки та насамперед рада тому, що Тіфен щаслива.

Антуан Лекомт поєднує навчання у бізнес-школі зі спортивною діяльністю. Він працює інструктором із кайтсерфінгу та розвиває власний проєкт, пов’язаний із цим видом спорту. Французькі видання також повідомляли про його участь у спортивних змаганнях. За їхніми даними, у 2025 році Лекомт посів третє місце на одному з турнірів із кайтсерфінгу.

Нова історія привернула увагу через паралель із особистим життям самої Бріжит Макрон. Вона старша за свого чоловіка, президента Франції Емманюеля Макрона, приблизно на 24 роки. Майбутнє подружжя познайомилося, коли Макрон був школярем, а Бріжит працювала вчителькою в його навчальному закладі. Згодом їхні стосунки продовжилися, попри спротив родини Макрона.

Бріжит та Емманюель Макрони одружилися у 2007 році. Тіфен Оз’єр раніше публічно говорила про стосунки матері та президента Франції й називала їх прикладом сильного почуття. Саме тому роман із чоловіком, молодшим на два десятиліття, привернув додаткову увагу французьких та британських ЗМІ.

Тіфен Оз’єр — французька адвокатка, донька Бріжит Макрон та її першого чоловіка Андре-Луї Оз’єра. Вона працює у сфері права та періодично з’являється у французькому публічному просторі. Її особисте життя також привертало увагу преси через попередні стосунки з телеведучим Сирілем Хануною.

Антуан Лекомт до появи інформації про роман із донькою Бріжит Макрон залишався переважно непублічною людиною. Його професійні інтереси пов’язані з водними видами спорту та підприємництвом. Подальший розвиток стосунків пари залишається поза офіційними публічними заявами самих Оз’єр та Лекомта.