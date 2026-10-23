Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist
2026-23-10    170

Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist

Білий дім намагається відновити переговори про мирну угоду між Україною та Росією, запропонувавши сторонам пакет політичних, економічних та енергетичних домовленостей. Він передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, інвестиції для України та перспективу вступу до Європейського Союзу в обмін на відмову від членства в НАТО, а також послаблення санкцій проти РФ і відновлення газових поставок до Європи. Про це пише The Economist із посиланням на українських посадовців.

За інформацією співрозмовників видання, запропонована модель передбачає взаємні поступки, які мають створити для Києва та Москви стимули погодитися на врегулювання. Водночас у публікації не уточнюється, хто саме контролюватиме демілітаризовану зону на Донбасі — Україна, Росія чи третя сторона. Не повідомляється також, чи погодили сторони конкретні параметри її створення та порядок відведення військ.

Економічна частина можливих домовленостей передбачає відновлення ділових відносин між Росією та американськими компаніями, зняття санкцій і нормалізацію політичних контактів. Окремим пунктом називають повернення російського газу на європейський ринок і відновлення роботи газопроводу «Північний потік». Умови скасування обмежень, строки реалізації цих пропозицій та механізми контролю за виконанням домовленостей у доступному описі плану не наведені.

Україні, за даними The Economist, пропонують інвестиційний пакет для економічного розвитку та перспективу членства в ЄС. Натомість Київ має відмовитися від вступу до НАТО. При цьому не уточнюється, який обсяг фінансування може передбачати пакет, хто його надаватиме та які гарантії безпеки отримала б Україна в разі відмови від членства в Альянсі.

Українські переговорники побоюються, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа можуть почати укладати вигідні економічні угоди з Росією ще до завершення війни. Один з українських чиновників, якого цитує видання, пояснив підхід американської сторони словами: «З їхньої точки зору: навіщо чекати й втрачати час? Час — гроші».

The Economist пов’язує ці побоювання з позицією Трампа у відносинах із російським президентом Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. За оцінкою видання, американський лідер знову продемонстрував більшу прихильність до Путіна, тоді як конфронтаційна риторика Зеленського посилила напруженість у відносинах із Вашингтоном.

Автори публікації припускають, що український президент може розраховувати на ослаблення політичних позицій Трампа в разі поразки республіканців на проміжних виборах у Конгрес США. Водночас видання застерігає, що такий розрахунок може виявитися хибним. Один із конгресменів, із яким спілкувалося видання, заявив, що посилення розслідувань щодо Трампа з боку Конгресу, контрольованого демократами, може зробити американського президента агресивнішим у зовнішній політиці. За словами співрозмовника, це не сприятиме інтересам України.

Поки що оприлюднені деталі не свідчать про досягнення остаточної домовленості між Києвом, Москвою та Вашингтоном. Невирішеними залишаються питання контролю над демілітаризованою зоною, територіального статусу Донбасу, гарантій безпеки для України та послідовності виконання можливих зобов’язань. Також немає підтвердження, що Росія погодилася на запропоновані умови або що українська сторона прийняла вимогу щодо відмови від НАТО.

Дискусії про економічні стимули для припинення війни відбуваються на тлі окремих контактів США та Росії щодо енергетики. За даними Reuters від 8 жовтня, американські та російські представники обговорювали потенційні угоди навколо газопроводів «Північний потік» із можливою участю інвесторів зі США. Реалізація таких планів стикається із санкційними обмеженнями, запереченнями частини європейських держав і питанням майбутнього енергетичної залежності Європи від Росії.

Перспектива вступу до ЄС також не може бути забезпечена лише двосторонньою домовленістю Вашингтона й Києва. Рішення про розширення Євросоюзу ухвалюють держави-члени відповідно до процедур вступу, які передбачають виконання кандидатами політичних та економічних критеріїв. Тому можливий мирний пакет потребуватиме не лише згоди України та Росії, а й окремих рішень європейських партнерів щодо членства, санкційної політики та енергетичної співпраці.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, мирні переговори, Північний потік
Останні новини
Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми

Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми
Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла в читать далее
23-10, 17:20
Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»

Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»
У Львові 23 жовтня 2026 року помер народний артист України читать далее
23-10, 17:18
Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка

Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка
Українська співачка Софія Ротару 23 жовтня вшанувала пам’ять свого чоловіка читать далее
23-10, 16:28
Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони

Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для продовження читать далее
23-10, 16:26
Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді

Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді
Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі читать далее
23-10, 13:53
ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік

ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік
Європейський Союз розглядає можливість збільшити фінансову підтримку України у 2027 читать далее
23-10, 10:31
Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України
Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, читать далее
23-10, 10:28
TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу

TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу
Українська співачка TAYANNA розповіла про власний досвід використання ботоксу та читать далее
23-10, 10:25
Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії

Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії
Під час випробувань на військовому полігоні на острові Сардинія в читать далее
23-10, 09:52
Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist

Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist
Білий дім намагається відновити переговори про мирну угоду між Україною читать далее
23-10, 09:25
Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії

Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії
Український транспортний літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» загорівся під читать далее
23-10, 09:20
Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника

Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника
Японський письменник Рю Муракамі помер 17 жовтня у віці 74 читать далее
23-10, 09:18
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф

Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб станом на середину читать далее
22-10, 16:15
В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа

В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Стівену Бартлетту читать далее
22-10, 16:11
ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг

ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг
Європейська комісія 21 жовтня розпочала офіційне розслідування щодо Booking.com через читать далее
22-10, 11:52
Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»

Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»
У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на читать далее
22-10, 09:38
Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики

Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики
Фізики Північно-Західного університету у США вперше змогли перевести одиночний позитрон читать далее
22-10, 09:35
Слава Красовська: біографія та цікаві факти про акторку

Слава Красовська: біографія та цікаві факти про акторку
Слава Красовська — українська акторка театру, кіно та дубляжу, відома читать далее
22-10, 09:32
Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера

Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера
Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор, відомий читать далее
22-10, 09:30
Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки

Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки
Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Віточка Зварич розповіла про читать далее
22-10, 09:28
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар