Долар вже по 40 грн
2024-15-04    311

Долар вже по 40 грн

Долар знову історично подорожчав. Банки вже виставляє курси понад 40 грн/$. Що відбувається?

На валютному ринку спостерігається нове подорожчання долара. Минулого тижня міжбанківський курс на майданчику Bloomberg (основний) піднявся з 38,80 грн/$ до 39,45 грн/$, а цього понеділка торгівля починалася з 39,47 грн/$. Вже до полудня котирування досягли 39,50 грн/$, а закриття торгів відбулося на 39,61 грн/$.

Офіційний курс гривня/долар на цьому фоні підскочив сьогодні на 17 копійок і Нацбанк встановив його на завтра, 16 квітня, на 39,5737 грн/$ — новий історичний максимум. Для порівняння: минулого вівторка, 9 квітня, офіціал був на 38,99 грн/$.

Обсяг торгів на Bloomberg сьогодні мало змінився порівняно з п’ятницею — становив $161,3 млн проти $160 млн. Однак помітно підросли валютні продажі самого НБУ з валютних резервів, у понеділок їх оцінили на втрати трохи менше $100 млн, що вище за середній показник минулого тижня в $75 млн. Разом з 8 по 12 квітня Нацбанку, згідно з офіційним звітом, довелося викинути на міжбанк $378,3 млн.

Це вважають головною причиною подорожчання американської валюти — продаж НБУ з золотовалютних резервів, хоча при цьому не виключається і деякий тиск на регулятора.

«Всі знають, що Національний банк залишається ключовим валютним продавцем на міжбанку, щодня розраховує курс своїх продажів долара за своєю внутрішньою (секретною) формулою, яка безпосередньо прив’язана до обсягу його продажу із резервів. Більше продав – вище долар підняв і навпаки. Так забезпечується якась подоба ринку та гнучкості курсу. Плюс кажуть, що час від часу влада просить НБУ потроху девальвувати гривню, що потрібно для більш вигідної конвертації міжнародної допомоги. Усі пам’ятають, що до держбюджету на 2024 рік закладався середньорічний курс 40,7 грн/$, і зрозуміло, що ми на нього вийдемо. Не зараз, може, у другому півріччі», — сказав «Країні» директор казначейства великого банку.

Разом із міжбанком піднявся і курс чорного ринку. Він відкривався продажем 39,43 грн/$, на піку сягав 39,73 грн/$, а надвечір відійшов на 39,68 грн/$.

У банківських касах долар сьогодні подорожчав одразу на 15-20 копійок. Максимальні курси на продажі сягали 39,65-39,99 грн/$, їх ставили МетаБанк, Комінбанк та А – Банк. Середні знаходилися в діапазоні 39,65-39,95 грн/$, а мінімальний становив 39,60 грн/$ (ПУМБ, Банк Південний, Кредитвест Банк). У широкому діапазоні був курс викупу — 38,65-39,50 грн/$.

Майже всі держбанки мали середні розцінки. Наприклад, Приватбанк ставив купівлю/продаж у межах 39,10-39,70 грн/$, Ощадбанк — 39,30-39,85 грн/$, хоча Сенс Банку курси досягали 39,40-39,90 грн/$.

Карткові курси банків подолали 40-й психологічний рівень, хоча це й зробив поки що один банк. А саме Аккордбанк поставив картковий курс продажу на рівні 40,40 грн/$, а середній діапазон на ринку був значним — від 39,20 грн/$ (УкрСиббанк) до 39,99 грн/$ (Кредобанк). На викупі курси карток були в рамках 38,42-39,85 грн/$.

Середній курс продажу долара на поточні рахунки фізосіб у рамках місячного ліміту 50 тис. грн із правом миттєвого зняття досяг 39,4 грн/$ (з урахуванням додаткових комісій). Мінімальний цінник тут був на рівні 39,24 грн/$ (банк “Український капітал”), а максимальний – 40,54 грн/$ (Банк Авангард). При цьому понад 20 банків тримали розцінки вище за 40 грн/$.

гривня, долар, курс валют
Останні новини
ДНК Бетховена продемонструвало відсутність у нього музичних талантів

ДНК Бетховена продемонструвало відсутність у нього музичних талантів
Аналіз ДНК німецького композитора Людвіга ван Бетховена показав, що він читать далее
16-04, 10:19
Рослини вміють “кричати”, – дослідження

Рослини вміють “кричати”, – дослідження
Вчені з'ясували, що рослини "кричать" від зрізання або нестачі вологи. читать далее
16-04, 09:35
Сучасні “Робінзони” врятувались за допомогою пальмових гілок

Сучасні “Робінзони” врятувались за допомогою пальмових гілок
Троє рибалок врятувалися з безлюдного острова в Тихому океані завдяки читать далее
16-04, 09:32
Samsung – лідер ринку, iPhone займає другий рядок

Samsung – лідер ринку, iPhone займає другий рядок
Цією статистикою поділилася Міжнародна корпорація даних (IDC) у своєму звіті читать далее
16-04, 07:10
Закон 10449 про мобілізацію підписав Зеленський: що буде далі?

Закон 10449 про мобілізацію підписав Зеленський: що буде далі?
Зеленський підписав закон щодо посилення мобілізації в Україні. Про це читать далее
16-04, 04:40
Чи зберігається середній заробіток за добровольцем?

Чи зберігається середній заробіток за добровольцем?
У разі виконання добровольцем обов’язків у добровільному формуванні територіальної громади читать далее
16-04, 02:14
Переселенцям блокують пенсії

Переселенцям блокують пенсії
Українці повідомляють, що переселенцям почали блокувати пенсії. Причина - "Ощадбанк" читать далее
15-04, 10:44
Ціни на газ в ЕС ростуть після атак РФ

Ціни на газ в ЕС ростуть після атак РФ
Російські удари по українським газосховищам призводять до зростання цін у читать далее
15-04, 10:42
Долар вже по 40 грн

Долар вже по 40 грн
Долар знову історично подорожчав. Банки вже виставляє курси понад 40 читать далее
15-04, 10:37
Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО

Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО
Час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому читать далее
12-04, 08:15
НБУ запросив у банків звіт щодо карткових переказів українців

НБУ запросив у банків звіт щодо карткових переказів українців
Національний банк України 11 квітня зажадав в українських банків інформацію читать далее
12-04, 01:52
Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена

Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена
Якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, читать далее
12-04, 01:49
Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей

Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей
Ілон Маск має намір відправити на Марс близько мільйона людей читать далее
11-04, 12:29
Закон про мобілізацію прийнято

Закон про мобілізацію прийнято
Законопроект про мобілізацію прийнято ВРУ загалом. За - 283 голоси. читать далее
11-04, 11:08
Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу

Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») удосконалює програму доступного іпотечного читать далее
11-04, 09:29
У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”
Якщо раніше аферисти маскувались під співробітників банків та обдзвонювали пенсіонерів читать далее
10-04, 08:03
ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених

ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених
У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про читать далее
10-04, 07:48
У Дії відновили сервіс для ВПО

У Дії відновили сервіс для ВПО
У Дії оновили та повернули сервіс для внутрішньо переміщених осіб. читать далее
10-04, 03:07
Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сонячяне затемнення 2024 відбулось
Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення читать далее
08-04, 10:50
Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?

Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?
Джекі Чану виповнилося 70 років. Свого часу Джекі Чан був одним з читать далее
08-04, 10:43
Теги
Київ НБУ Росія ТЦК Харків вибори 2024 вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон 10449 закон про мобілізацію кримінал кіно мобілізація спорт фільм ціна