Долар вже по 40 грн

Долар знову історично подорожчав. Банки вже виставляє курси понад 40 грн/$. Що відбувається?

На валютному ринку спостерігається нове подорожчання долара. Минулого тижня міжбанківський курс на майданчику Bloomberg (основний) піднявся з 38,80 грн/$ до 39,45 грн/$, а цього понеділка торгівля починалася з 39,47 грн/$. Вже до полудня котирування досягли 39,50 грн/$, а закриття торгів відбулося на 39,61 грн/$.

Офіційний курс гривня/долар на цьому фоні підскочив сьогодні на 17 копійок і Нацбанк встановив його на завтра, 16 квітня, на 39,5737 грн/$ — новий історичний максимум. Для порівняння: минулого вівторка, 9 квітня, офіціал був на 38,99 грн/$.

Обсяг торгів на Bloomberg сьогодні мало змінився порівняно з п’ятницею — становив $161,3 млн проти $160 млн. Однак помітно підросли валютні продажі самого НБУ з валютних резервів, у понеділок їх оцінили на втрати трохи менше $100 млн, що вище за середній показник минулого тижня в $75 млн. Разом з 8 по 12 квітня Нацбанку, згідно з офіційним звітом, довелося викинути на міжбанк $378,3 млн.

Це вважають головною причиною подорожчання американської валюти — продаж НБУ з золотовалютних резервів, хоча при цьому не виключається і деякий тиск на регулятора.

«Всі знають, що Національний банк залишається ключовим валютним продавцем на міжбанку, щодня розраховує курс своїх продажів долара за своєю внутрішньою (секретною) формулою, яка безпосередньо прив’язана до обсягу його продажу із резервів. Більше продав – вище долар підняв і навпаки. Так забезпечується якась подоба ринку та гнучкості курсу. Плюс кажуть, що час від часу влада просить НБУ потроху девальвувати гривню, що потрібно для більш вигідної конвертації міжнародної допомоги. Усі пам’ятають, що до держбюджету на 2024 рік закладався середньорічний курс 40,7 грн/$, і зрозуміло, що ми на нього вийдемо. Не зараз, може, у другому півріччі», — сказав «Країні» директор казначейства великого банку.

Разом із міжбанком піднявся і курс чорного ринку. Він відкривався продажем 39,43 грн/$, на піку сягав 39,73 грн/$, а надвечір відійшов на 39,68 грн/$.

У банківських касах долар сьогодні подорожчав одразу на 15-20 копійок. Максимальні курси на продажі сягали 39,65-39,99 грн/$, їх ставили МетаБанк, Комінбанк та А – Банк. Середні знаходилися в діапазоні 39,65-39,95 грн/$, а мінімальний становив 39,60 грн/$ (ПУМБ, Банк Південний, Кредитвест Банк). У широкому діапазоні був курс викупу — 38,65-39,50 грн/$.

Майже всі держбанки мали середні розцінки. Наприклад, Приватбанк ставив купівлю/продаж у межах 39,10-39,70 грн/$, Ощадбанк — 39,30-39,85 грн/$, хоча Сенс Банку курси досягали 39,40-39,90 грн/$.

Карткові курси банків подолали 40-й психологічний рівень, хоча це й зробив поки що один банк. А саме Аккордбанк поставив картковий курс продажу на рівні 40,40 грн/$, а середній діапазон на ринку був значним — від 39,20 грн/$ (УкрСиббанк) до 39,99 грн/$ (Кредобанк). На викупі курси карток були в рамках 38,42-39,85 грн/$.

Середній курс продажу долара на поточні рахунки фізосіб у рамках місячного ліміту 50 тис. грн із правом миттєвого зняття досяг 39,4 грн/$ (з урахуванням додаткових комісій). Мінімальний цінник тут був на рівні 39,24 грн/$ (банк “Український капітал”), а максимальний – 40,54 грн/$ (Банк Авангард). При цьому понад 20 банків тримали розцінки вище за 40 грн/$.