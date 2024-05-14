Долар вже по 40.00 грн

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 травня, зріс на 3 копійки – до 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 43,19 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,58 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 40,07 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 43,27 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

У квітні долар на готівковому ринку вже злітав до 40,00 грн, але потім пішов на спад.