Долар вже досяг 41,20 грн/$. Що далі?

Курс долара на міжбанку бере нові висоти і сьогодні подолав середньорічне значення, закладене урядом у держбюджеті на 2024 рік – 40,7 грн/$.

Прорив стався за торги вівторка, 2 липня. Торгівля на майданчику Bloomberg (основна) стартувала з 40,68 грн/$, до полудня цінник досяг 40,76 грн/$, а після 14 години було здійснено кілька угод уже по 40,80 грн/$, і на цьому ж рівні сталося закриття торгів. При цьому ціна пропозиції, так звані «хотілки» продавців, сягала навіть 40,85 грн/$, проте на цьому рівні не фіксувалося реальних угод.

За підсумками торгів, Нацбанк встановив новий офіційний курс на завтра, 3 липня, на рівні 40,7476 грн/$ — це новий історичний максимум. Попередній 40,6908 грн/$ був зафіксований на 15 червня, після чого валютний цінник відкочувався назад, як це любить робити НБУ в рамках офіційно заявленої політики керованого гнучкого курсу.

Але тепер безготівковий ринок знову штурмує нові максимуми.

Банківські скарбники не виключають, що однією з причин, через яку НБУ міг піти на підвищення курсу долара до гривні, було очікування на надходження нового кредитного траншу від МВФ у розмірі $2,2 млрд.

«Очевидно, влада готується не лише отримати $2,2 млрд, а й конвертувати частину цих коштів у гривню. Зрозуміло, що уряду вигідніше це зробити за максимально вигідним курсом, щоб отримати більше гривні, всі пам’ятають про дефіцит держбюджету, в рамках якого змушена жити Україна. Тому цілком логічно, що зараз Нацбанк максимально задере курс міжбанку нагору, а коли влада завершить конвертацію потрібної суми від МВФ, ми можемо побачити поступовий відкат котирувань», — сказав «Країні» директор казначейства системного банку.

На чорному ринку ціна продажу готівкового долара сьогодні зросла з 40,85 грн/$ до 40,91 грн/$, а купівля відійшла з 40,68 грн/$ до 40,60 грн/$.

У касах банків готівковий курс продажу американської валюти на максимумі досяг 41,20 грн/$, його ставили Акордбанк та МетаБанк. А середній піднявся з 40,90 грн/$ до 40,98 грн/$ на продажу населенню та з 40,35 грн/$ до 40,44 грн/$ на викупі у людей.

Найбільші роздрібні Приватбанк та Ощадбанк ставили купівлю/продаж на 40,40-41,0 грн/$ та 40,60-41,10 грн/$, відповідно.

Максимальний картковий курс на продажі долара досяг 41,65 грн/$, його ставив Акордбанк. А середні перебували у межах 40,75-41,20 грн/$ на продажу та 40,0-40,90 грн/$ на купівлі.

Казначеї не виключають подальшого валютного подорожчання на міжбанку, зазначаючи, що 40,7 грн/$ — це лише середньорічний курс на весь 2024-й, а отже максимальний може перевищувати 41 грн/$.