Долар у обмінниках перевищив 45 грн: що відбувається на ринку
2026-08-06    81

Долар у обмінниках перевищив 45 грн: що відбувається на ринку

8 червня в Україні на валютному ринку зафіксовано різке посилення девальваційного тиску: у касах обмінників та окремих банках курс долара США перевищив позначку 45 грн/$, на тлі чого ринок одночасно відреагував зростанням офіційного та міжбанківського курсів і підвищеною волатильністю операцій. Події розгорталися на готівковому, міжбанківському та безготівковому сегментах за участі банків, імпортерів і регулятора.

Національний банк за підсумками торгів на міжбанку підвищив офіційний курс гривні до долара з 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, що стало черговим історичним максимумом і означало денне послаблення гривні приблизно на 15 копійок. Регулятор фіксував рух ринку в умовах зростання попиту на валюту та поступового зміщення балансу між покупцями і продавцями.

Упродовж торгів на міжбанку коливання були суттєвішими за підсумкові показники: мінімальні значення становили 44,355 грн/$, тоді як максимальні доходили до 44,695 грн/$. Таким чином внутрішньоденна девальвація сягала близько 34 копійок, що створює додатковий ціновий тиск для імпортерів, які закладають валютні ризики у вартість товарів і послуг.

Загальний обсяг операцій на валютному ринку зріс з $222 млн до $266 млн, що свідчить про помірне, але помітне збільшення попиту на долар. Ранкова торгівля проходила відносно спокійно, однак основні курсові рухи відбулися вже ближче до середини дня на фоні обмеженої ліквідності окремих угод. Частина учасників ринку пов’язує динаміку з діями регулятора в контексті зовнішніх надходжень та потреб бюджету, хоча офіційних підтверджень такої стратегії не оприлюднювалося.

Додатковий вплив на валютні процеси мав зовнішній фон: на світових ринках пара євро/долар знизилася до діапазону 1,1504–1,1538 після попередніх вищих рівнів, що пояснюють геополітичними факторами та зростанням попиту на «безпечні» активи. Зміцнення долара на глобальному ринку додатково посилило тиск на валюти країн, що розвиваються, включно з гривнею.

На цьому тлі Нацбанк скоригував офіційний курс євро, знизивши його з 51,6375 грн/€ до 51,3545 грн/€, що відображає зміни в крос-курсі євро до долара та синхронізацію з міжнародними котируваннями. Валютні аналітики відзначають, що такі рухи посилюють короткострокову нестабільність на готівковому ринку.

У готівковому сегменті банки та обмінні пункти оперативно відреагували на ринкові коливання. Максимальні значення продажу долара населенню сягали 45,10 грн/$, тоді як середні діапазони перебували поблизу 44,19–44,80 грн/$. В окремих банках курс купівлі-продажу коливався в межах 44,15–44,85 грн/$, а на картковому ринку пікові значення доходили до 45,23 грн/$.

Євро на готівковому ринку також демонстрував зростання: максимальні значення продажу сягали 52,10 грн/€, тоді як середні коливалися в межах 51,11–51,78 грн/€. У картковому сегменті євро подекуди піднімався до 52,29 грн/€, що відображає загальну синхронізацію з міжнародною валютною динамікою та підвищену чутливість банків до ринкових коливань.

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