Долар на міжбанку перетнув 45 грн: що відбувається з курсом

24 вересня 2026 року долар на міжбанківському валютному ринку України кілька разів перетнув позначку 45 грн/$, тоді як Національний банк України підвищив офіційний курс на 25 вересня майже на 12 копійок — до 44,9729 грн/$. Одночасно готівковий курс у банках сягнув 45,45 грн/$, а продаж долара за картками — 45,56 грн/$.

На торгах Bloomberg американська валюта протягом дня коштувала від 44,92 до 45,04 грн/$. Мінімальна ціна протрималася недовго, після чого значна частина операцій проходила біля 45 грн/$ або вище. Саме міжбанківський курс має практичне значення для імпортерів, які враховують витрати на придбання валюти під час розрахунку вартості товарів, що завозяться в Україну.

На готівковому ринку максимальний курс продажу долара встановив МетаБанк — 45,45 грн/$. Середні ціни купівлі та продажу в банківських обмінниках перебували в межах 44,64–45,18 грн/$. У ПриватБанку долар продавали по 45,15 грн/$ за верхньою межею діапазону, в Ощадбанку — також по 45,15 грн/$. На картковому ринку найвищий курс продажу зафіксовано у Райффайзен Банку — 45,56 грн/$, тоді як середній діапазон становив 44,72–45,21 грн/$.

Одним із чинників подорожчання американської валюти є збільшення попиту на неї. У вересні обсяг торгів на міжбанку через Bloomberg стабільно перевищує $300 млн, тоді як раніше коливався переважно біля $250–300 млн. 24 вересня оборот досяг $333 млн. На цьому тлі НБУ змушений покривати значну частину потреби ринку власними валютними продажами.

Частка продажів Нацбанку в окремі дні вересня доходила до 70–90% від потреби ринку. Ситуація пов’язана, зокрема, зі скороченням валютної виручки експортерів. На пропозицію валюти впливають російські атаки на українських виробників та їхні складські об’єкти, що створюють додаткові перебої у виробництві та логістиці.

Зміна міжбанківських котирувань почалася ще на початку поточного тижня. 21 вересня ринок відкрився на рівні 44,69 грн/$, після чого курс поступово піднявся до 45,04 грн/$. Для порівняння, у четвер попереднього тижня міжбанк завершив торги на рівні 44,68 грн/$, а офіційний курс НБУ становив 44,66 грн/$.

На рух гривні також впливає ситуація на світовому валютному ринку. Пара EUR/USD цього тижня опускалася до 1,1367 — найнижчого значення з червня. Увечері 24 вересня вона перебувала біля 1,1369, тоді як у четвер попереднього тижня євро коштував близько 1,1470–1,1480 долара. Зміна співвідношення двох основних валют впливає і на розрахунок курсу євро в Україні.

Тиск на євро посилився після публікації сильних економічних показників США. Попередній зведений індекс ділової активності S&P Global PMI зріс із 56,0 до 58,4 пункту. Це максимальне значення показника за 62 місяці та сигнал про прискорення економічної активності в американській економіці.

Додаткову підтримку долару надає зростання дохідності казначейських облігацій США. Після підвищення ставки Федеральної резервної системи до діапазону 3,75–4% дохідність Treasuries зросла на 0,25%, а цього тижня досягла 5,135% — найвищого рівня за 19 років. Жорсткі сигнали представників ФРС, зокрема члена Ради керуючих Майкла Барра, посилюють очікування щодо можливого подальшого жорсткішого курсу американської монетарної політики.

На готівковому ринку євро 24 вересня максимально подорожчав до 52 грн/€ — такий курс продажу встановив Поликомбанк. Середня вартість купівлі та продажу європейської валюти становила 50,99–51,67 грн/€, а за банківськими картками продаж відбувався в межах 51,65–52 грн/€.

Поточний офіційний курс долара майже повторює рівень, зафіксований НБУ 11 червня 2026 року. Тоді значення 44,97 грн/$ стало історичним максимумом офіційного курсу. Подальший рух гривні залежатиме від попиту на валюту, обсягів інтервенцій НБУ, надходження експортної виручки та ситуації на глобальному ринку долара.