Долар на міжбанку перетнув 45 грн: що відбувається з курсом
2026-24-09    49

Долар на міжбанку перетнув 45 грн: що відбувається з курсом

24 вересня 2026 року долар на міжбанківському валютному ринку України кілька разів перетнув позначку 45 грн/$, тоді як Національний банк України підвищив офіційний курс на 25 вересня майже на 12 копійок — до 44,9729 грн/$. Одночасно готівковий курс у банках сягнув 45,45 грн/$, а продаж долара за картками — 45,56 грн/$.

На торгах Bloomberg американська валюта протягом дня коштувала від 44,92 до 45,04 грн/$. Мінімальна ціна протрималася недовго, після чого значна частина операцій проходила біля 45 грн/$ або вище. Саме міжбанківський курс має практичне значення для імпортерів, які враховують витрати на придбання валюти під час розрахунку вартості товарів, що завозяться в Україну.

На готівковому ринку максимальний курс продажу долара встановив МетаБанк — 45,45 грн/$. Середні ціни купівлі та продажу в банківських обмінниках перебували в межах 44,64–45,18 грн/$. У ПриватБанку долар продавали по 45,15 грн/$ за верхньою межею діапазону, в Ощадбанку — також по 45,15 грн/$. На картковому ринку найвищий курс продажу зафіксовано у Райффайзен Банку — 45,56 грн/$, тоді як середній діапазон становив 44,72–45,21 грн/$.

Одним із чинників подорожчання американської валюти є збільшення попиту на неї. У вересні обсяг торгів на міжбанку через Bloomberg стабільно перевищує $300 млн, тоді як раніше коливався переважно біля $250–300 млн. 24 вересня оборот досяг $333 млн. На цьому тлі НБУ змушений покривати значну частину потреби ринку власними валютними продажами.

Частка продажів Нацбанку в окремі дні вересня доходила до 70–90% від потреби ринку. Ситуація пов’язана, зокрема, зі скороченням валютної виручки експортерів. На пропозицію валюти впливають російські атаки на українських виробників та їхні складські об’єкти, що створюють додаткові перебої у виробництві та логістиці.

Зміна міжбанківських котирувань почалася ще на початку поточного тижня. 21 вересня ринок відкрився на рівні 44,69 грн/$, після чого курс поступово піднявся до 45,04 грн/$. Для порівняння, у четвер попереднього тижня міжбанк завершив торги на рівні 44,68 грн/$, а офіційний курс НБУ становив 44,66 грн/$.

На рух гривні також впливає ситуація на світовому валютному ринку. Пара EUR/USD цього тижня опускалася до 1,1367 — найнижчого значення з червня. Увечері 24 вересня вона перебувала біля 1,1369, тоді як у четвер попереднього тижня євро коштував близько 1,1470–1,1480 долара. Зміна співвідношення двох основних валют впливає і на розрахунок курсу євро в Україні.

Тиск на євро посилився після публікації сильних економічних показників США. Попередній зведений індекс ділової активності S&P Global PMI зріс із 56,0 до 58,4 пункту. Це максимальне значення показника за 62 місяці та сигнал про прискорення економічної активності в американській економіці.

Додаткову підтримку долару надає зростання дохідності казначейських облігацій США. Після підвищення ставки Федеральної резервної системи до діапазону 3,75–4% дохідність Treasuries зросла на 0,25%, а цього тижня досягла 5,135% — найвищого рівня за 19 років. Жорсткі сигнали представників ФРС, зокрема члена Ради керуючих Майкла Барра, посилюють очікування щодо можливого подальшого жорсткішого курсу американської монетарної політики.

На готівковому ринку євро 24 вересня максимально подорожчав до 52 грн/€ — такий курс продажу встановив Поликомбанк. Середня вартість купівлі та продажу європейської валюти становила 50,99–51,67 грн/€, а за банківськими картками продаж відбувався в межах 51,65–52 грн/€.

Поточний офіційний курс долара майже повторює рівень, зафіксований НБУ 11 червня 2026 року. Тоді значення 44,97 грн/$ стало історичним максимумом офіційного курсу. Подальший рух гривні залежатиме від попиту на валюту, обсягів інтервенцій НБУ, надходження експортної виручки та ситуації на глобальному ринку долара.

гривня, долар, Майкл Барр, НБУ, новини України, Федеральна резервна система
Останні новини
Українець атакував людей у польському монастирі: є загиблий

Українець атакував людей у польському монастирі: є загиблий
У четвер, 24 вересня, на території Центру формування християнської культури читать далее
24-09, 16:58
Долар на міжбанку перетнув 45 грн: що відбувається з курсом

Долар на міжбанку перетнув 45 грн: що відбувається з курсом
24 вересня 2026 року долар на міжбанківському валютному ринку України читать далее
24-09, 16:55
Яке церковне свято 25 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 25 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
25 вересня 2026 року православна церква відзначає віддання свята Різдва читать далее
24-09, 16:19
У Києві після удару РФ пошкоджені дата-центри MiroHost і Cityhost

У Києві після удару РФ пошкоджені дата-центри MiroHost і Cityhost
Російська атака на Київ у ніч на 24 вересня пошкодила читать далее
24-09, 12:11
ЦРУ попереджає Європу про можливі атаки дронів РФ із моря

ЦРУ попереджає Європу про можливі атаки дронів РФ із моря
ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливі атаки російських читать далее
24-09, 11:10
У ООН 50 країн і ЄС закликали Росію погодитися на перемир’я

У ООН 50 країн і ЄС закликали Росію погодитися на перемир’я
50 країн та Європейський Союз 23 вересня оприлюднили спільну заяву читать далее
24-09, 10:51
ЄС поставив під сумнів розрахунки України щодо фінансування

ЄС поставив під сумнів розрахунки України щодо фінансування
Європейський Союз засумнівався в частині розрахунків України щодо додаткової потреби читать далее
24-09, 10:02
Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро, — Зеленський

Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на читать далее
23-09, 21:52
Скільки готівки можна зняти без комісії у 2026 році

Скільки готівки можна зняти без комісії у 2026 році
З 1 жовтня 2026 року загального нового ліміту на зняття читать далее
23-09, 18:20
Економіка України майже зупинила зростання: що відбувається

Економіка України майже зупинила зростання: що відбувається
Економіка України у січні–серпні 2026 року майже зупинила зростання: реальний читать далее
23-09, 17:30
75,2% українців вважають, що корупції під час війни стало більше

75,2% українців вважають, що корупції під час війни стало більше
75,2% опитаних українців вважають, що рівень корупції в країні зріс читать далее
23-09, 16:37
Яке церковне свято 24 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 24 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
24 вересня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну першомученицю Феклу читать далее
23-09, 16:34
Binance припинить операції з гривнею та видалить пару USDT/UAH

Binance припинить операції з гривнею та видалить пару USDT/UAH
Binance з 28 вересня припинить депозити та виведення гривні через читать далее
23-09, 12:21
АМУ заявила про зупинку виплат громадам перед опалювальним сезоном

АМУ заявила про зупинку виплат громадам перед опалювальним сезоном
Асоціація міст України 22 вересня 2026 року заявила про зупинку читать далее
23-09, 11:29
Зеленський і фон дер Ляєн провели напружену зустріч у Нью-Йорку

Зеленський і фон дер Ляєн провели напружену зустріч у Нью-Йорку
Зустріч президента Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер читать далее
23-09, 10:28
Рубіо розповів, як може завершитися війна РФ проти України

Рубіо розповів, як може завершитися війна РФ проти України
Державний секретар США Марко Рубіо 22 вересня 2026 року заявив читать далее
23-09, 10:18
Зеленський відповів, чи ставив Трамп ультиматум щодо ударів

Зеленський відповів, чи ставив Трамп ультиматум щодо ударів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час особистої зустрічі читать далее
23-09, 10:15
Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії

Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії
Президент України Володимир Зеленський і директор Центрального розвідувального управління США читать далее
22-09, 20:04
Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ

Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ
Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов заявив, що озвучена прем’єр-міністром читать далее
22-09, 18:49
Яке церковне свято 23 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 23 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
23 вересня 2026 року православна церква відзначає Зачаття чесного і читать далее
22-09, 15:35
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар