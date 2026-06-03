Долар до кінця року перевищить 46 грн, — економіст Устенко

Курс долара в Україні до кінця 2026 року може перевищити позначку у 46 гривень. Такий прогноз озвучив економіст Олег Устенко, коментуючи поточну динаміку валютного ринку та параметри державного бюджету.

За його словами, закладений у Державному бюджеті на поточний рік середньорічний курс становить 45,5 гривні за долар. Водночас офіційний курс Національного банку України наразі перебуває на рівні близько 44,34 гривні за долар, що нижче від бюджетного орієнтира.

Устенко зазначив, що нинішній рівень курсу не є фінальною точкою процесу коригування валютного ринку. На його думку, для виконання бюджетних показників середньозважений курс за підсумками року має відповідати параметрам, закладеним у фінансовому документі держави.

«Відповідно те, що ми бачимо зараз — це ще не кінець процесу. Для того, щоб виконати бюджет, ми маємо досягти середньозваженого показника. Він повинен наприкінці року бути вищим за 45,5 гривні», — пояснив економіст.

Експерт звернув увагу, що показник, закладений до бюджету, використовується при розрахунках державних доходів і видатків, а також впливає на прогнозування економічних процесів. Тому суттєве відхилення фактичного курсу від бюджетного може створювати додаткові виклики для виконання фінансового плану країни.

На валютний ринок продовжують впливати кілька ключових факторів. Серед них — обсяги міжнародної фінансової допомоги, ситуація з експортом та імпортом, інфляційні процеси, а також монетарна політика Національного банку України. Важливу роль відіграють і витрати державного бюджету, значна частина яких спрямовується на фінансування сектору безпеки та оборони.

Раніше Національний банк неодноразово заявляв про контрольовану гнучкість курсоутворення та готовність згладжувати різкі коливання на міжбанківському ринку за допомогою валютних інтервенцій. Водночас регулятор допускає поступову адаптацію курсу до поточних макроекономічних умов.

Фінансові аналітики зазначають, що прогнозні показники бюджету не завжди означають досягнення конкретного курсового рівня в певний момент часу. Однак якщо середньорічний показник має становити 45,5 гривні за долар, то наприкінці року курс справді може перебувати вище цієї позначки.

На тлі війни та високої залежності від зовнішнього фінансування курс національної валюти залишається одним із ключових економічних індикаторів для бізнесу, держави та населення. Саме тому будь-які прогнози щодо подальшого руху долара традиційно викликають значну увагу як серед експертів, так і серед громадян.

За оцінкою Олега Устенка, поточна ситуація свідчить про подальше поступове послаблення гривні, а для виконання бюджетних параметрів курс долара до кінця року має перевищити рівень 45,5 гривні та може піднятися вище 46 гривень.