Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО

Час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу сім’ї.

“Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території”, – зазначила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Такий акт обстеження складу сімʼї можуть видати ОСББ, управителі дому або інші комунальні підприємства.

Нині форма цієї довідки є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою.

За результатами наради Віце-прем’єр-міністр доручила напрацювати єдину форму відповідної довідки, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.

Таким чином, документи щодо складу сім’ї будуть прийматися до уваги для розрахунку виплат ВПО.