Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО
2024-12-04    225

Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО

Час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу сім’ї.

“Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території”, – зазначила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Такий акт обстеження складу сімʼї можуть видати ОСББ, управителі дому або інші комунальні підприємства.

Нині форма цієї довідки є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою.

За результатами наради Віце-прем’єр-міністр доручила напрацювати єдину форму відповідної довідки, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.

Таким чином, документи щодо складу сім’ї будуть прийматися до уваги для розрахунку виплат ВПО.

ВПО, ОСББ
Останні новини
Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО

Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО
Час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому читать далее
12-04, 08:15
НБУ запросив у банків звіт щодо карткових переказів українців

НБУ запросив у банків звіт щодо карткових переказів українців
Національний банк України 11 квітня зажадав в українських банків інформацію читать далее
12-04, 01:52
Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена

Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена
Якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, читать далее
12-04, 01:49
Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей

Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей
Ілон Маск має намір відправити на Марс близько мільйона людей читать далее
11-04, 12:29
Закон про мобілізацію прийнято

Закон про мобілізацію прийнято
Законопроект про мобілізацію прийнято ВРУ загалом. За - 283 голоси. читать далее
11-04, 11:08
Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу

Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») удосконалює програму доступного іпотечного читать далее
11-04, 09:29
У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”
Якщо раніше аферисти маскувались під співробітників банків та обдзвонювали пенсіонерів читать далее
10-04, 08:03
ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених

ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених
У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про читать далее
10-04, 07:48
У Дії відновили сервіс для ВПО

У Дії відновили сервіс для ВПО
У Дії оновили та повернули сервіс для внутрішньо переміщених осіб. читать далее
10-04, 03:07
Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сонячяне затемнення 2024 відбулось
Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення читать далее
08-04, 10:50
Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?

Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?
Джекі Чану виповнилося 70 років. Свого часу Джекі Чан був одним з читать далее
08-04, 10:43
При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО

При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО
При Міноборони створили Аудиторський комітет, до якого увійшли аудитори з читать далее
08-04, 10:37
Золото росте в ціні і вже коштує $2,344

Золото росте в ціні і вже коштує $2,344
На світовому ринку активно зростають ціни на банківське золото. 8 читать далее
08-04, 10:31
Пошкоджені війною авто поставлять в чергу

Пошкоджені війною авто поставлять в чергу
Щоб автовласники могли отримати кошти за пошкоджене майно, група нардепів читать далее
08-04, 08:50
Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?

Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?
Нещодавно правоохоронні органи України порушили справу за фактом шахрайства забудовником читать далее
08-04, 06:32
Зачем нужны авточехлы?

Зачем нужны авточехлы?
Авточехлы — это не только стильный элемент интерьера вашего автомобиля, читать далее
07-04, 06:57
Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець

Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець
Українські ЗМІ та громадські люди здивувалися, коли дізналися, що польські читать далее
06-04, 12:42
Матриця 5: фільм вже у розробці

Матриця 5: фільм вже у розробці
П'ята частина фільму "Матриця" знаходиться в розробці. Про це пише читать далее
06-04, 12:24
Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”

Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”
Українці через Дію подаватимуть заяви до Реєстру збитків про пошкодження читать далее
06-04, 12:22
Джоан Роулінг можуть заарештувати

Джоан Роулінг можуть заарештувати
Автора циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг можуть заарештувати читать далее
06-04, 11:59
Теги
Київ НБУ Росія ТЦК Харків вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон про мобілізацію кримінал кіно мобілізація податки спорт футбол фільм фінанси