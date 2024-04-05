Документи для перетину кордону студентам-чоловікам: які потрібні?

За даними профільного міністерства, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності українським студентам необхідно мати:

▪️ довідку щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі із зазначенням: підстави співробітництва;

▪️ строку навчального семестру;

▪️ відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання;

▪️ підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі;

▪️ копію договору академічної мобільності;

▪️ е-квиток студента;

▪️ військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК.

Таким чином, з вказаним пакетом документів студент-чоловік може виїхати на навчання за кордон за відповідними спрямуваннями.