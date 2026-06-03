Документальний фільм про Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня
2026-03-06    261

Документальний фільм про Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня

Документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий», присвячений життю та творчості українського музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін, вийде в український кінопрокат 13 серпня 2026 року. Стрічку створює українська студія Knife! Films. Про це повідомили творці проєкту.

Фільм позиціонують як документальну розповідь про особистість музиканта, який став одним із найвпізнаваніших артистів незалежної України. Автори проєкту обіцяють показати Кузьму не лише як фронтмена гурту «Скрябін», а й як телеведучого, письменника, продюсера та громадського діяча. Для цього у стрічці використають архівні відеозаписи, інтерв’ю, концертні виступи та раніше маловідомі матеріали.

За словами творців, назва «Кузьма: Страшно веселий» відображає характер музиканта, якого мільйони українців пам’ятають за його почуття гумору, самоіронію та відвертість. У центрі уваги буде не лише сценічний образ артиста, а й його погляди на суспільство, творчість і життя загалом.

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Після його смерті інтерес до творчої спадщини музиканта не зменшився. Пісні гурту «Скрябін» продовжують звучати на радіостанціях і концертних майданчиках, а книги та проєкти, пов’язані з ім’ям Кузьми, регулярно привертають увагу аудиторії.

Останніми роками в Україні зросла кількість кінопроєктів, присвячених життю музиканта. У 2024 році в широкий прокат вийшов художній фільм «Я, “Побєда” і Берлін», знятий за мотивами однойменної автобіографічної повісті Кузьми Скрябіна. Стрічка стала однією з найпомітніших українських кінопрем’єр року та привернула значну увагу шанувальників творчості музиканта.

Новий документальний фільм має на меті доповнити образ Кузьми через реальні архівні матеріали та свідчення людей, які знали його особисто. Очікується, що стрічка буде цікавою як давнім прихильникам гурту «Скрябін», так і молодшій аудиторії, яка відкриває для себе творчість музиканта вже після його смерті.

Прем’єра «Кузьма: Страшно веселий» запланована на 13 серпня 2026 року в українських кінотеатрах.

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