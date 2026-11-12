Додаткова відпустка на дітей: хто має право на 17 оплачуваних днів і як отримати компенсацію

В Україні окремі категорії працівників, які виховують дітей, мають право на додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів на рік. Якщо людина одночасно відповідає кільком передбаченим законом критеріям, загальна тривалість може зрости до 17 календарних днів. Невикористані дні не анулюються наприкінці року: їх можна перенести на наступні періоди, а під час звільнення роботодавець повинен виплатити за них грошову компенсацію.

Ця гарантія передбачена статтею 19 Закону України «Про відпустки». Йдеться не про звичайну щорічну відпустку, а про окрему соціальну гарантію для працівників із сімейними обов’язками. Тому право на неї залежить насамперед від сімейних обставин і наявності передбачених законом підстав, а не від стажу роботи на конкретному підприємстві.

Хто може отримати додаткові 10–17 днів

Закон передбачає право на таку відпустку для кількох категорій працівників. Базова тривалість становить 10 календарних днів на рік. Зокрема, скористатися нею може один із батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років; один із батьків дитини з інвалідністю; один із батьків повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

До переліку також належать одинока мати, батько, який виховує дитину без матері, зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, усиновлювач, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів. Право на відпустку виникає за наявності відповідної юридичної підстави, яку працівник має підтвердити документами.

Важлива особливість: якщо підстав для відпустки декілька, дні за кожну з них можуть збільшувати загальну тривалість, але закон встановлює граничний максимум — 17 календарних днів на рік. Тобто 17 днів — це не окрема відпустка для всіх батьків, а максимальна сукупна тривалість за одночасної наявності кількох законних підстав.

Чому відпустка не згорає після досягнення дитиною 15 років

Право на додаткову соціальну відпустку визначається за обставинами конкретного календарного року. Якщо працівник мав підстави для її отримання, але не скористався відпусткою, невикористані дні не зникають автоматично після завершення року.

Це означає, що працівник може зберегти право на дні, накопичені за попередні роки, навіть якщо згодом дитина досягла 15-річного віку або змінилися інші обставини, які раніше давали право на відпустку. Державна служба України з питань праці окремо роз’яснює: законодавство не встановлює строку давності, після якого працівник втрачає право на невикористану соціальну відпустку.

Наприклад, якщо один із батьків мав право на 10 днів щороку протягом трьох років, але жодного разу ними не скористався, невикористаний залишок може становити 30 календарних днів. Якщо право виникало на максимальні 17 днів щороку, за три роки може накопичитися до 51 дня. Це умовні приклади: фактичну кількість визначають за документально підтвердженими підставами в кожному календарному році.

Як оформити відпустку та які документи потрібні

Для отримання додаткової соціальної відпустки працівник має подати роботодавцю заяву із зазначенням бажаного періоду відпочинку та документи, які підтверджують право на нього. Конкретний перелік залежить від сімейної ситуації.

Якщо підстава — виховання двох або більше дітей віком до 15 років, зазвичай потрібні свідоцтва про народження дітей. Для батьків дитини з інвалідністю — документи, що підтверджують встановлення інвалідності. Одинока мати має підтвердити свій статус відповідними документами, а усиновлювач, опікун або піклувальник — рішенням чи іншим документом про встановлення відповідного правового статусу.

Якщо працівник хоче використати дні, накопичені за попередні роки, важливо визначити, за які саме календарні роки він мав право на відпустку і скільки днів уже використав. Роботодавець повинен вести облік таких відпусток, а працівник може надати документи, що підтверджують підстави за відповідні періоди.

Окремо слід враховувати правило для батьків, які мають спільну підставу для отримання відпустки. Наприклад, якщо в сім’ї двоє дітей віком до 15 років, скористатися цією відпусткою за відповідний рік може один із батьків, а не обоє одночасно. Якщо її використала мати, батько не може вдруге отримати ті самі дні за цією підставою в тому самому календарному році.

Коли виплачують гроші за невикористані дні

Закон передбачає два основні способи реалізації права: використати накопичену відпустку або отримати за неї грошову компенсацію під час звільнення. Стаття 24 Закону «Про відпустки» зобов’язує роботодавця виплатити працівникові компенсацію за всі невикористані дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Компенсація охоплює не лише дні за останній рік роботи, а й накопичений залишок за попередні періоди. Вік дитини на момент звільнення сам по собі не скасовує права на виплату за ті роки, коли працівник мав законні підстави для відпустки.

Водночас отримати гроші замість відпочинку, просто продовжуючи працювати на підприємстві, за загальним правилом не можна. Закон передбачає виплату компенсації за невикористані дні цієї соціальної відпустки саме під час звільнення. Тому працівник, який не планує припиняти трудові відносини, може вимагати надання належних йому днів відпустки, але не їх автоматичної грошової заміни.

Сума компенсації залежить від середньої заробітної плати працівника та кількості невикористаних днів. Під час звільнення роботодавець має провести остаточний розрахунок у встановленому законом порядку. Якщо компенсацію не нарахували або не виплатили, працівник може звернутися до роботодавця з письмовою вимогою, а за потреби — до Держпраці або суду.

Скільки днів можна накопичити: приклади

Підстава або ситуація Тривалість Один із батьків двох або більше дітей до 15 років 10 календарних днів на рік Один із батьків дитини з інвалідністю 10 календарних днів на рік Одинока мати або батько, який виховує дитину без матері 10 календарних днів на рік Усиновлювач, опікун або піклувальник 10 календарних днів на рік Кілька одночасних законних підстав До 17 календарних днів на рік Три роки невикористаної відпустки по 10 днів 30 календарних днів Три роки невикористаної відпустки по 17 днів До 51 календарного дня

Роз’яснення

Чи можна використати накопичену відпустку, якщо дитині вже виповнилося 15 років?

Так. Якщо працівник мав право на додаткову соціальну відпустку в попередні роки, але не використав її, ці дні не анулюються через досягнення дитиною 15-річного віку. Законодавство не встановлює строку давності для такого права.

Чи можуть обоє батьків отримати по 10 днів за одну й ту саму підставу?

Ні, якщо йдеться про спільну підставу, наприклад виховання двох дітей віком до 15 років. За відповідний календарний рік відпустку використовує один із батьків. Водночас якщо в кожного з батьків є окрема законна підстава, питання права на відпустку потрібно оцінювати з урахуванням конкретних обставин.

Чи зобов’язаний роботодавець виплатити компенсацію, якщо працівник звільняється?

Так. Стаття 24 Закону «Про відпустки» передбачає компенсацію за всі невикористані дні додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. Виплата здійснюється під час звільнення, незалежно від того, скільки років минуло з моменту виникнення права на ці дні.

Висновок

Додаткова соціальна відпустка на дітей — це оплачувана трудова гарантія, якою можуть скористатися не лише одинокі матері, а й інші категорії батьків, усиновлювачів та опікунів. Її стандартна тривалість становить 10 календарних днів на рік, а за кількох законних підстав може сягати 17 днів.

Найважливіша особливість цієї гарантії — відсутність строку давності для невикористаних днів. Працівник не втрачає їх автоматично після завершення календарного року або після того, як дитина досягла 15 років. Якщо трудові відносини припиняються, роботодавець зобов’язаний компенсувати весь підтверджений залишок. Тому облік відпусток за кожен рік і збереження документів про сімейні обставини мають безпосереднє фінансове значення.