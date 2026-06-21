До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років
2026-21-06    115

До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років

27 червня 2026 року поблизу Землі пролетить астероїд 152637 (1997 NC1), який астрономи називають одним із найцікавіших навколоземних об’єктів останніх десятиліть. Космічне тіло наблизиться до планети на відстань близько 2,56 млн кілометрів, що становить приблизно 6,5 середньої відстані між Землею та Місяцем. За оцінками науковців, жодної загрози зіткнення із Землею немає, однак подія стане важливою для міжнародних астрономічних досліджень.

Особливу увагу до астероїда привертає його орбіта. Розрахунки показують, що востаннє об’єкт проходив настільки близько до Землі ще на початку XVII століття — приблизно у 1600 році. Після нинішнього прольоту аналогічне зближення очікується лише 28 червня 2133 року, тому найближчі дні стануть рідкісною можливістю для детального вивчення цього небесного тіла.

Астероїд 152637 (1997 NC1) належить до групи Aten — навколоземних астероїдів, орбіти яких перетинають земну та частину часу проходять ближче до Сонця, ніж орбіта нашої планети. Саме через таку траєкторію подібні об’єкти перебувають під постійним моніторингом міжнародних служб планетарної безпеки.

За попередніми оцінками, діаметр астероїда становить від 900 метрів до 1,5 кілометра. Через значні розміри його внесено до категорії потенційно небезпечних астероїдів. Водночас цей статус не означає існування реальної загрози. Він лише свідчить, що орбіта об’єкта проходить відносно близько до Землі та потребує регулярного спостереження. Сучасні розрахунки не передбачають жодного сценарію зіткнення із нашою планетою протягом найближчих ста років.

Під час максимального зближення міжнародні наукові команди проведуть серію детальних спостережень. Для цього використовуватимуть великі наземні телескопи, а також радарні комплекси, серед яких Goldstone Solar System Radar. Основне завдання — уточнити геометричні параметри астероїда, швидкість його обертання, форму та характеристики поверхні.

У NASA пояснюють, що визначення реальних розмірів астероїдів лише за їхньою яскравістю часто має значну похибку. Темні поверхні відбивають менше світла, тому великі космічні тіла можуть виглядати меншими, ніж є насправді. Саме тому радарне сканування дозволяє отримати набагато точніші дані про діаметр, рельєф і структуру небесного об’єкта.

Науковці також планують дослідити можливі кратери, нерівності поверхні та інші особливості астероїда. Такі спостереження допомагають вдосконалювати моделі руху навколоземних тіл, уточнювати їхні орбіти та підвищувати ефективність систем планетарного захисту. Дані, отримані під час кожного подібного зближення, використовуються для оновлення міжнародних каталогів потенційно небезпечних об’єктів.

Під час проходження поблизу Землі астероїд матиме зоряну величину близько 10, тому побачити його без спеціальної техніки буде неможливо. Водночас власники аматорських телескопів зможуть спостерігати космічний об’єкт увечері 26 та 27 червня за сприятливих погодних умов. Астрономічні організації вже анонсували прямі онлайн-трансляції спостережень, що дозволить стежити за історичним прольотом глядачам у різних країнах світу.

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