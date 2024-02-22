До законопроекту про мобілізацію подано понад 4 тисячі правок

До другого читання законопроекту щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку подано понад 4 тис. правок.

Про це секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив у коментарі “Укрінформу”. Йдеться про проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” (№10449).

“До законопроекту про мобілізацію подали 3 тис. 776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю”, – розповів депутат.