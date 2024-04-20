До Реєстру військовозобов’язаних внесуть дані про їхні сім’ї: закон 11143
2024-20-04    404

До Реєстру військовозобов’язаних внесуть дані про їхні сім’ї: закон 11143

Оборонний комітет Ради схвалив законопроект 11143, яким хочуть внести до Реєстру військовозобов’язаних даних про їхні сім’ї. Про це повідомила нардеп Ірина Фріз.

За її словами, законопроект, внесений групою «слуг народу» на чолі з Олександром Федієнком, пропонує повернути «майже всі пункти щодо персональних даних, які раніше були виключені в законопроекті про реєстр військовозобов’язаних, резервістів та призовників під час його розгляду в парламенті.

Наразі автори пропонують повернути:

– вже не за згодою, а обов’язково – відомості про членів сім’ї призовника, військовозобов’язаного, резервіста (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП) при зарахуванні призовника, військовозобов’язаного, резервіста на військову службу;

– відомості про батьків призовника, військовозобов’язаного, резервіста, опікунів, усиновителів, піклувальників, а також дітей (ПІБ);

– відомості про примусове виконання рішення про особу боржника (реквізити та відомості виконавчого документа);

– відомості про підозру у скоєнні кримінального злочину;

– відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення;

  • Відомості про досвід роботи за спеціальністю.

Також законопроект містить норму про зняття заборони на обробку інформації, яка становить державну таємницю та єдині реєстри з використанням хмарних ресурсів за кордоном.

війна в Україні, закон 11143, мобілізація, Реєстр військовозобов'язаних, ТЦК
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