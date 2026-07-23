До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot

До Києва прибув посол США при НАТО Метью Вітакер, який провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим в Офісі президента. Під час переговорів сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, а також перспективу запуску їхнього виробництва в Україні.

Про підсумки зустрічі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, одним із ключових питань стали можливості розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони на тлі триваючих російських повітряних атак. Президент зазначив, що українська сторона зацікавлена не лише у стабільних поставках боєприпасів до американських комплексів Patriot, а й у розвитку власних виробничих можливостей.

Зеленський повідомив, що під час переговорів окрему увагу приділили запуску виробництва ракет для Patriot на території України. Такий проєкт, за словами глави держави, може стати важливим елементом довгострокового оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Він наголосив, що локалізація виробництва дозволить підвищити оперативність забезпечення засобами ППО та зміцнити оборонно-промисловий потенціал країни.

У зустрічі також взяв участь міністр оборони Рустем Умєров. Переговори стосувалися практичної взаємодії у сфері безпеки, розвитку військово-технічного співробітництва та координації подальшої підтримки з боку союзників. Деталі можливих домовленостей щодо термінів або механізмів реалізації виробничого проєкту поки не розголошуються.

Прибуття Метью Вітакера до Києва відбулося на тлі активізації контактів між Україною, США та союзниками по НАТО щодо посилення системи протиповітряної оборони. Останніми місяцями питання забезпечення України ракетами для Patriot залишається одним із головних напрямків міжнародної військової допомоги через регулярні масовані удари Росії із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.

Американські комплекси Patriot вважаються одними з найефективніших засобів перехоплення аеробалістичних і балістичних цілей. Вони вже неодноразово використовувалися для захисту українських міст та критичної інфраструктури. Водночас високі темпи використання боєкомплекту роблять питання стабільних поставок ракет стратегічно важливим для підтримання ефективності системи ППО.

Ідея локалізації виробництва окремих видів озброєння в Україні неодноразово порушувалася під час переговорів із західними партнерами. Українська влада розглядає спільне виробництво сучасних систем озброєння та боєприпасів як один із пріоритетів розвитку оборонної промисловості. Реалізація таких проєктів може зменшити залежність від зовнішніх поставок, скоротити логістичні терміни та посилити інтеграцію українського оборонного сектору з підприємствами держав НАТО.

Візит посла США при НАТО свідчить про продовження політичної та військової координації між сторонами. Подальші рішення щодо постачання ракет Patriot і можливого запуску їхнього виробництва залежатимуть від міжурядових домовленостей, участі американських виробників та узгодження технічних і фінансових параметрів майбутнього проєкту.