До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot
2026-23-07    128

До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot

До Києва прибув посол США при НАТО Метью Вітакер, який провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим в Офісі президента. Під час переговорів сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, а також перспективу запуску їхнього виробництва в Україні.

Про підсумки зустрічі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, одним із ключових питань стали можливості розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони на тлі триваючих російських повітряних атак. Президент зазначив, що українська сторона зацікавлена не лише у стабільних поставках боєприпасів до американських комплексів Patriot, а й у розвитку власних виробничих можливостей.

Зеленський повідомив, що під час переговорів окрему увагу приділили запуску виробництва ракет для Patriot на території України. Такий проєкт, за словами глави держави, може стати важливим елементом довгострокового оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Він наголосив, що локалізація виробництва дозволить підвищити оперативність забезпечення засобами ППО та зміцнити оборонно-промисловий потенціал країни.

У зустрічі також взяв участь міністр оборони Рустем Умєров. Переговори стосувалися практичної взаємодії у сфері безпеки, розвитку військово-технічного співробітництва та координації подальшої підтримки з боку союзників. Деталі можливих домовленостей щодо термінів або механізмів реалізації виробничого проєкту поки не розголошуються.

Прибуття Метью Вітакера до Києва відбулося на тлі активізації контактів між Україною, США та союзниками по НАТО щодо посилення системи протиповітряної оборони. Останніми місяцями питання забезпечення України ракетами для Patriot залишається одним із головних напрямків міжнародної військової допомоги через регулярні масовані удари Росії із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.

Американські комплекси Patriot вважаються одними з найефективніших засобів перехоплення аеробалістичних і балістичних цілей. Вони вже неодноразово використовувалися для захисту українських міст та критичної інфраструктури. Водночас високі темпи використання боєкомплекту роблять питання стабільних поставок ракет стратегічно важливим для підтримання ефективності системи ППО.

Ідея локалізації виробництва окремих видів озброєння в Україні неодноразово порушувалася під час переговорів із західними партнерами. Українська влада розглядає спільне виробництво сучасних систем озброєння та боєприпасів як один із пріоритетів розвитку оборонної промисловості. Реалізація таких проєктів може зменшити залежність від зовнішніх поставок, скоротити логістичні терміни та посилити інтеграцію українського оборонного сектору з підприємствами держав НАТО.

Візит посла США при НАТО свідчить про продовження політичної та військової координації між сторонами. Подальші рішення щодо постачання ракет Patriot і можливого запуску їхнього виробництва залежатимуть від міжурядових домовленостей, участі американських виробників та узгодження технічних і фінансових параметрів майбутнього проєкту.

Patriot, безпека, Вашингтон, виробництво ракет, військова допомога, військово-технічне співробітництво, Володимир Зеленський, Київ, Метью Вітакер, Міноборони, НАТО, оборонна промисловість, оборонний сектор, озброєння, Офіс президента, ППО, протиповітряна оборона, ракети Patriot, Рустем Умєров, США
Останні новини
Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери

Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери
Єменські хусити розпочали атаки на саудівські нафтові танкери у Червоному читать далее
23-07, 14:36
Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році

Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році
Попит на саджанці малини у 2026 році зміщується у бік читать далее
23-07, 14:23
Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році

Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році
У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років читать далее
23-07, 14:19
ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ

ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ
Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, який стане читать далее
23-07, 14:16
Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ

Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ
Судноплавство до українських морських портів повністю припинилося на тлі посилення читать далее
23-07, 11:36
Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця

Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця
Тимур Ткаченко — український державний службовець і управлінець, який працював читать далее
23-07, 10:23
Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку

Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку
Руслана Лижичко — українська співачка, композиторка, продюсерка, громадська діячка та читать далее
23-07, 10:15
До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot

До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot
До Києва прибув посол США при НАТО Метью Вітакер, який читать далее
23-07, 10:14
Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України

Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 22 липня заявив у Мінську, читать далее
23-07, 10:09
У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України

У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України
Польща отримала звернення від однієї з країн НАТО щодо винищувачів читать далее
23-07, 10:07
У Раді пропонують запровадити реєстрацію приватних колекцій

У Раді пропонують запровадити реєстрацію приватних колекцій
У Верховній Раді 21 липня 2026 року зареєстрували законопроєкт №15436, читать далее
23-07, 10:05
Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером

Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером
Президент Володимир Зеленський заявив, що провів телефонну розмову зі спеціальними читать далее
23-07, 09:28
Зеленський заявив про сигнали від оточення Путіна щодо війни

Зеленський заявив про сигнали від оточення Путіна щодо війни
Президент Володимир Зеленський повідомив, що оточення президента РФ Володимира Путіна, читать далее
23-07, 09:26
Лавров і Рубіо провели переговори на саміті АСЕАН

Лавров і Рубіо провели переговори на саміті АСЕАН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США читать далее
23-07, 09:24
Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ

Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ
Андрій Лебеденко — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та читать далее
22-07, 19:52
Олексій Гончаренко: біографія та цікаві факти про народного депутата

Олексій Гончаренко: біографія та цікаві факти про народного депутата
Олексій Гончаренко — український політик, народний депутат України кількох скликань, читать далее
22-07, 19:46
Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора

Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора
Євген Бушмакін — український актор театру і кіно, лауреат Національної читать далее
22-07, 19:36
Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку

Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку
Катерина Остапчук (дівоче прізвище — Полтавська) — українська блогерка, підприємиця читать далее
22-07, 19:31
Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону

Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону
У розпал сезону овочів експерти з харчування знову звернули увагу читать далее
22-07, 19:10
Чи може військовий повернути виплати родині після полону

Чи може військовий повернути виплати родині після полону
Повернення військовослужбовця зі статусу зниклого безвісти або з полону не читать далее
22-07, 18:58
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026