До Дня Незалежності у 2026 році українцям виплатять разову допомогу
2026-12-06    151

До Дня Незалежності у 2026 році українцям виплатять разову допомогу

У 2026 році окремі категорії громадян України отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності. Розміри допомоги визначені чинним законодавством і залежать від статусу одержувача. Виплати нараховуватимуть ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих захисників, а також деяким іншим категоріям українців. Інформацію про суми та порядок надання коштів оприлюднили з посиланням на відповідні урядові рішення та норми законодавства.

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Найбільші виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Громадяни І групи мають отримати 3 100 гривень, ІІ групи — 2 900 гривень, ІІІ групи — 2 700 гривень. Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності встановлено одноразову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були визнані особами з інвалідністю, також виплачуватимуть кошти відповідно до визначених категорій.

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Для членів сімей загиблих або померлих захисників України, дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили в новий шлюб, а також дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій передбачена допомога у розмірі 650 гривень. Учасники війни та колишні в’язні нацистських таборів, яких було насильно вивезено на примусові роботи або які були дітьми партизанів і підпільників, мають отримати по 450 гривень.

Порядок виплати залежить від статусу отримувача. Пенсіонерам кошти, як правило, перераховуються автоматично разом із пенсійними виплатами через Пенсійний фонд України. Для військовослужбовців, які проходять службу, фінансування здійснюється через військові частини або відповідні силові відомства. Якщо людина не перебуває на пенсійному обліку і не проходить службу, вона може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду або уповноваженого органу із заявою та документами, що підтверджують право на допомогу.

Механізм надання таких виплат діє в Україні вже кілька років і є одним із заходів соціальної підтримки ветеранів та інших категорій громадян, визначених законом. Грошова допомога виплачується до державного свята незалежно від інших видів соціального забезпечення або пільг, якими користуються одержувачі.

Розміри виплат у 2026 році залишаються диференційованими залежно від категорії та ступеня втрати працездатності чи участі в бойових діях. Такий підхід, за задумом законодавця, дозволяє враховувати різний соціальний статус та обсяг державної підтримки для окремих груп населення. Водночас отримувачам рекомендують перевіряти актуальність своїх даних у державних реєстрах, щоб уникнути затримок із нарахуванням коштів.

Фінансування разової допомоги здійснюватиметься за рахунок державного бюджету. Виплати мають бути проведені до відзначення Дня Незалежності України відповідно до встановленого порядку. У разі виникнення питань щодо отримання коштів громадяни можуть звертатися до органів Пенсійного фонду або структур соціального захисту за місцем проживання.

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