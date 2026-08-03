До +40 і грози зі шквалами: прогноз погоди на тиждень в Україні
2026-03-08    64

До +40 і грози зі шквалами: прогноз погоди на тиждень в Україні

Перший повний робочий тиждень серпня, з 3 по 9 серпня, принесе в більшість регіонів України найспекотнішу погоду цього літа. За прогнозом синоптиків, температура повітря місцями сягатиме +40 градусів, а наприкінці тижня частину областей накриють грозові дощі, град і шквали. Водночас істотне послаблення спеки очікується лише після проходження холодного атмосферного фронту у вихідні.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у понеділок, 3 серпня, переважатиме суха та сонячна погода. Короткочасні грозові дощі можливі лише у західних, північно-західних областях і Криму. Вночі температура становитиме +15…+20 градусів, удень повітря прогріється до +31…+36 градусів, а на Закарпатті місцями до +38.

У вівторок, 4 серпня, спека посилиться. Опади прогнозують лише локально: вночі на півночі країни, вдень — на крайньому сході. Денна температура в більшості областей становитиме +32…+37 градусів, тоді як у південно-західних регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +38…+40 градусів.

У середу, 5 серпня, синоптики очікують один із найспекотніших днів тижня. Майже по всій території країни збережеться суха погода без істотних опадів. Уночі прогнозують +18…+23 градуси, удень — +33…+38 градусів. У західних областях місцями температура повітря може досягти +39…+40 градусів.

У четвер, 6 серпня, локальні грозові дощі можливі на Поліссі та в західних областях, однак вони не принесуть істотного похолодання. Денна температура утримається в межах +33…+38 градусів, а в окремих районах заходу та півдня країни знову прогнозують до +40 градусів.

Суттєві зміни погодних умов очікуються у п’ятницю, 7 серпня. Західні, північні та частково центральні області опиняться під впливом атмосферного фронту, який принесе сильні дощі, місцями град і шквали швидкістю 17–22 метри за секунду. Попри це, на більшій частині території денна температура ще залишатиметься високою — +33…+38 градусів.

У суботу, 8 серпня, зона нестійкої погоди розшириться. Грозові дощі прогнозують у більшості областей, за винятком західних регіонів. Після проходження холодного фронту на заході та півночі температура знизиться до +27…+32 градусів удень, тоді як у центральних, східних і південних областях спека збережеться на рівні +33…+38 градусів.

У неділю, 9 серпня, під впливом антициклону опади поступово припиняться. У західних і північних областях денна температура становитиме +26…+31 градус, тоді як на решті території очікується +28…+33 градуси. У нічні години повітря охолоне до +10…+15 градусів на заході та півночі й до +15…+21 градуса в інших регіонах.

За словами синоптиків, поєднання тривалої спеки та подальшого вторгнення прохолоднішого повітря створить умови для розвитку потужних грозових процесів. Такі погодні контрасти часто супроводжуються шквалистим вітром, локальними зливами та градом, особливо в регіонах, де розпечена повітряна маса зустрічається з холодним фронтом.

Метеорологи радять у найспекотніші дні уникати тривалого перебування під прямим сонцем у післяобідній час, дотримуватися питного режиму та уважно стежити за оперативними попередженнями щодо небезпечних метеорологічних явищ. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей та осіб із серцево-судинними захворюваннями, які найбільш чутливо реагують на екстремально високі температури.

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