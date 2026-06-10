Дмитро Сова: біографія та цікаві факти про українського актора
2026-10-06    182

Дмитро Сова: біографія та цікаві факти про українського актора

Дмитро Сова — український актор театру та кіно, якого глядачі знають за ролями у популярних серіалах, повнометражних фільмах та телевізійних проєктах. За роки кар’єри він став одним із найбільш упізнаваних облич українського екрану, здобувши популярність завдяки харизматичним персонажам і різноплановим ролям. Особливу увагу до його персони привернули роботи в українських детективних, драматичних та романтичних серіалах. Окрім творчої діяльності, актор активно підтримує українську культуру та бере участь у суспільних ініціативах. У 2026 році Дмитро Сова входить до переліку найзатребуваніших українських акторів за версіями профільних медіа та глядацьких рейтингів.

Біографія

Дмитро Павлович Сова народився 31 липня 1983 року в Прилуках Чернігівської області. Майбутній актор зростав у творчій атмосфері та ще в юному віці проявляв інтерес до сцени й мистецтва.

Після закінчення школи він вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Під час навчання активно брав участь у студентських виставах та театральних постановках, що дозволило йому швидко здобути практичний досвід.

Професійну кар’єру Дмитро Сова розпочав у театральній сфері. Перші роки після завершення навчання він працював у театрі, поступово розвиваючи акторську майстерність та вдосконалюючи сценічні навички.

На телебаченні та в кіно почав активно зніматися у другій половині 2000-х років. Спочатку це були епізодичні та другорядні ролі, однак згодом режисери почали запрошувати його до масштабніших проєктів.

Широку популярність Дмитру Сові принесли ролі в українських серіалах та телевізійних фільмах. Глядачі могли бачити його у проєктах «Черговий лікар», «Черкаси», «На твоєму боці», «Вікно життя», «Сашине діло», «Сувенір з Одеси» та багатьох інших.

Особливе місце у творчій біографії актора займає дубляж. Дмитро Сова є одним із найвідоміших українських акторів озвучування. Його голосом українською мовою говорять герої численних голлівудських блокбастерів, серіалів та мультфільмів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України актор долучився до лав Збройних сил України. Він неодноразово розповідав про новий етап свого життя та наголошував на важливості підтримки української армії.

Попри службу та суспільну діяльність, Дмитро Сова продовжує залишатися активним учасником культурного життя країни та одним із найбільш впізнаваних представників сучасного українського кінематографа.

Цікаві факти

Дмитро Сова має молодшого брата Петра Сову, який також пов’язаний із творчою сферою. Родина актора підтримувала його прагнення до мистецтва ще з дитинства.

Одним із найуспішніших напрямків його діяльності став дубляж. Багато українських глядачів впізнають голос Дмитра навіть частіше, ніж його зовнішність, адже він озвучував персонажів світових кінопрем’єр.

Актор тривалий час перебуває у шлюбі з українською акторкою Дар’єю Легейдою. Подружжя вважається однією з найвідоміших творчих пар українського шоу-бізнесу.

Після початку великої війни Дмитро Сова зробив паузу в кар’єрі та приєднався до українського війська. Його рішення отримало широкий суспільний резонанс та підтримку колег по творчому цеху.

У різні роки актор працював не лише в кіно та театрі, а й брав участь у телевізійних проєктах, творчих зустрічах і благодійних заходах, спрямованих на підтримку української культури.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Дмитру Сові?

Дмитро Сова народився 31 липня 1983 року. У 2026 році йому виповнюється 43 роки. За цей час він став одним із найвідоміших українських акторів свого покоління.

Хто дружина Дмитра Сови?

Дружиною актора є українська акторка Дар’я Легейда. Вони тривалий час перебувають у стосунках і часто з’являються разом на публічних заходах. Подружжя належить до найвідоміших пар української кіноіндустрії.

У яких фільмах і серіалах знімався Дмитро Сова?

Серед найвідоміших робіт актора — «Черкаси», «На твоєму боці», «Черговий лікар», «Сувенір з Одеси», «Сашине діло» та інші популярні українські проєкти. Його фільмографія налічує десятки ролей у кіно та на телебаченні.

Чи служить Дмитро Сова в ЗСУ?

Так. Після початку повномасштабної війни актор долучився до лав Збройних сил України. Він неодноразово розповідав про військову службу та підтримку українських захисників.

Чим займається Дмитро Сова зараз?

У 2026 році Дмитро Сова поєднує творчу діяльність із суспільною активністю. Він залишається популярним актором, продовжує брати участь у культурних проєктах та підтримує українське мистецтво.

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