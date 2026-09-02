Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну
2026-02-09    162

Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 2 вересня пригрозив ударами по німецьких підприємствах військового виробництва та окремих об’єктах у Берліні, а також заявив про можливість ударів по європейських лідерах, які приїжджають до Києва. Заяви він зробив після того, як Німеччина поклала на Росію відповідальність за інцидент із безпілотником біля аеропорту Лейпцига.

Медведєв заявив, що Німеччина нібито «заслуговує прямого удару» по підприємствах, які виробляють військову техніку для Києва. За його словами, під загрозою можуть опинитися також «деякі інші місця» в Берліні. Російський чиновник не уточнив, які саме об’єкти має на увазі.

Приводом для заяви стали дії німецької влади після інциденту в аеропорту Лейпциг/Галле. 1 вересня Берлін заявив про причетність Москви до спроби атаки із застосуванням безпілотника та оголосив про нові заходи щодо Росії. Серед них — закриття генерального консульства РФ у Бонні, припинення роботи «Російського дому» в Берліні та посилення контролю за в’їздом громадян РФ.

Йдеться про інцидент, який стався в серпні на території аеропорту Лейпциг/Галле. Німецькі правоохоронці виявили безпілотник із вибуховою речовиною та детонатором поблизу українського вантажного літака. Німецька влада після розслідування заявила про російський слід, тоді як Москва заперечує звинувачення.

Окремо Медведєв відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо можливих заходів проти російської цивільної авіації. Російський чиновник назвав європейських керівників «спонсорами тероризму» та заявив, що вони часто приїжджають до Києва потягом. У цьому контексті він не назвав конкретних політиків або країн, які, на його думку, можуть стати цілями.

Залізничні поїздки європейських політиків до Києва справді регулярно використовуються для офіційних візитів. 22 серпня до столиці потягом прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. 24 серпня залізницею до Києва приїхали, зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президенти Молдови та Естонії Мая Санду й Алар Каріс, а також прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

Погрози Медведєва пролунали на тлі загострення між Москвою та Берліном після рішення Німеччини публічно покласти відповідальність на Росію за інцидент у Лейпцигу. Німецька сторона заявила, що реагуватиме на дії Москви, а також анонсувала додаткові санкційні заходи на рівні Євросоюзу.

Дмитро Медведєв обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ із 2020 року. Раніше він був президентом Росії у 2008–2012 роках і головою уряду РФ у 2012–2020 роках. Після початку повномасштабної війни проти України Медведєв регулярно виступає із заявами щодо можливого застосування Росією сили проти західних держав.

Заяви російського чиновника не містять конкретних даних про підготовку будь-яких ударів чи рішень щодо їхнього проведення. Водночас вони пролунали після офіційного загострення позицій Німеччини щодо Москви та на тлі регулярних візитів європейських представників до Києва, що може посилити дипломатичну напруженість між Росією та країнами ЄС.

Берлін, Дмитро Медведєв, Лейпциг, Німеччина, Росія
Останні новини
Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог

Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог
2 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку читать далее
02-09, 18:02
Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування

Маргарита Глушко звинуватила засновника Telegram Дурова у спробі зґвалтування
Українка Маргарита Глушко подала до суду в Каліфорнії позов проти читать далее
02-09, 18:00
Святослав Заєць: біографія та цікаві факти про командувача Сухопутних військ ЗСУ

Святослав Заєць: біографія та цікаві факти про командувача Сухопутних військ ЗСУ
Святослав Заєць — український військовослужбовець, бригадний генерал Збройних сил України читать далее
02-09, 17:57
Олексій Ступак: біографія та цікаві факти про банкіра

Олексій Ступак: біографія та цікаві факти про банкіра
Олексій Ступак — український банкір, який понад два десятиліття працює читать далее
02-09, 17:54
Яке церковне свято 3 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 3 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
3 вересня 2026 року православна церква вшановує пам'ять священномученика Анфіма, читать далее
02-09, 16:21
Степан Каплунов: біографія та цікаві факти про заступника командира РДК

Степан Каплунов: біографія та цікаві факти про заступника командира РДК
Степан Каплунов — громадянин Росії та військовослужбовець, який воює на читать далее
02-09, 12:39
В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики

В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики
В Україні у 2026 році зберігається гострий дефіцит учителів фізики, читать далее
02-09, 10:16
Путін не виключив ударів по військових об’єктах Британії

Путін не виключив ударів по військових об’єктах Британії
Президент РФ Володимир Путін не став заперечувати можливість ударів Росії читать далее
02-09, 09:44
Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну

Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 2 вересня пригрозив читать далее
02-09, 09:41
Донька Бріжит Макрон закрутила роман зі студентом на 20 років молодшим

Донька Бріжит Макрон закрутила роман зі студентом на 20 років молодшим
42-річна Тіфен Оз'єр, донька першої леді Франції Бріжит Макрон, почала читать далее
02-09, 09:20
Німеччина звинуватила Росію в атаці дронів на аеропорт Лейпцига

Німеччина звинуватила Росію в атаці дронів на аеропорт Лейпцига
Уряд Німеччини 1 вересня офіційно поклав на Росію відповідальність за читать далее
02-09, 08:15
Зеленський попередив про небезпеку польотів над РФ

Зеленський попередив про небезпеку польотів над РФ
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що повітряний читать далее
02-09, 08:12
Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем

Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем
Віцепрезидент Bank of America Ерин Пьяченти смертельно поранили ножем на читать далее
01-09, 20:52
Україні бракує 49,5 млрд євро

Україні бракує 49,5 млрд євро
Дефіцит державних фінансів України становить близько 49,5 млрд євро, повідомила читать далее
01-09, 17:33
Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів

Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів
Українці повинні заздалегідь підготувати вдома запас продуктів харчування та питної читать далее
01-09, 17:30
Яке церковне свято 2 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 вересня 2026 року православна церква вшановує преподобних Антонія і читать далее
01-09, 16:58
Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах

Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська 1 вересня заявила, читать далее
01-09, 12:36
РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов

РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія може продовжувати читать далее
01-09, 11:31
В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла

В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла
Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію дозволити приватизацію державного та комунального читать далее
01-09, 11:17
Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою

Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою
Рішення президента США Дональда Трампа запросити Росію до участі у читать далее
01-09, 11:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар