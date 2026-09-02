Дмитро Медведєв пригрозив ударами по Німеччині та Берліну

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 2 вересня пригрозив ударами по німецьких підприємствах військового виробництва та окремих об’єктах у Берліні, а також заявив про можливість ударів по європейських лідерах, які приїжджають до Києва. Заяви він зробив після того, як Німеччина поклала на Росію відповідальність за інцидент із безпілотником біля аеропорту Лейпцига.

Медведєв заявив, що Німеччина нібито «заслуговує прямого удару» по підприємствах, які виробляють військову техніку для Києва. За його словами, під загрозою можуть опинитися також «деякі інші місця» в Берліні. Російський чиновник не уточнив, які саме об’єкти має на увазі.

Приводом для заяви стали дії німецької влади після інциденту в аеропорту Лейпциг/Галле. 1 вересня Берлін заявив про причетність Москви до спроби атаки із застосуванням безпілотника та оголосив про нові заходи щодо Росії. Серед них — закриття генерального консульства РФ у Бонні, припинення роботи «Російського дому» в Берліні та посилення контролю за в’їздом громадян РФ.

Йдеться про інцидент, який стався в серпні на території аеропорту Лейпциг/Галле. Німецькі правоохоронці виявили безпілотник із вибуховою речовиною та детонатором поблизу українського вантажного літака. Німецька влада після розслідування заявила про російський слід, тоді як Москва заперечує звинувачення.

Окремо Медведєв відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо можливих заходів проти російської цивільної авіації. Російський чиновник назвав європейських керівників «спонсорами тероризму» та заявив, що вони часто приїжджають до Києва потягом. У цьому контексті він не назвав конкретних політиків або країн, які, на його думку, можуть стати цілями.

Залізничні поїздки європейських політиків до Києва справді регулярно використовуються для офіційних візитів. 22 серпня до столиці потягом прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. 24 серпня залізницею до Києва приїхали, зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президенти Молдови та Естонії Мая Санду й Алар Каріс, а також прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

Погрози Медведєва пролунали на тлі загострення між Москвою та Берліном після рішення Німеччини публічно покласти відповідальність на Росію за інцидент у Лейпцигу. Німецька сторона заявила, що реагуватиме на дії Москви, а також анонсувала додаткові санкційні заходи на рівні Євросоюзу.

Дмитро Медведєв обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ із 2020 року. Раніше він був президентом Росії у 2008–2012 роках і головою уряду РФ у 2012–2020 роках. Після початку повномасштабної війни проти України Медведєв регулярно виступає із заявами щодо можливого застосування Росією сили проти західних держав.

Заяви російського чиновника не містять конкретних даних про підготовку будь-яких ударів чи рішень щодо їхнього проведення. Водночас вони пролунали після офіційного загострення позицій Німеччини щодо Москви та на тлі регулярних візитів європейських представників до Києва, що може посилити дипломатичну напруженість між Росією та країнами ЄС.