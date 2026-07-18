Дмитро Лубінець: біографія та цікаві факти про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Дмитро Лубінець — український політик, юрист і державний діяч, який із липня 2022 року обіймає посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До призначення омбудсменом він був народним депутатом кількох скликань парламенту, працював у Комітеті Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після початку повномасштабної війни Росії його діяльність стала пов’язана із захистом прав військовополонених, цивільних заручників, депортованих дітей та громадян, які постраждали від бойових дій. Лубінець регулярно представляє Україну на міжнародних майданчиках, співпрацює з ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та омбудсменами інших держав. Його заяви часто стосуються воєнних злочинів, гуманітарного права, обміну полоненими та повернення українських дітей.

Біографія

Дмитро Валерійович Лубінець народився 24 липня 1981 року у Волновасі Донецької області.

У 2003 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство». За фахом є юристом. Після завершення навчання працював у приватному секторі та займався підприємницькою діяльністю.

Політичну кар’єру розпочав у 2010 році, коли був обраний депутатом Волноваської районної ради. Згодом працював у місцевому самоврядуванні та брав участь у розвитку регіональної політики Донеччини.

На позачергових парламентських виборах 2014 року Дмитро Лубінець був обраний народним депутатом Верховної Ради VIII скликання за одномандатним округом №60 у Донецькій області. У парламенті працював у Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У 2019 році вдруге став народним депутатом Верховної Ради IX скликання, знову перемігши в одномандатному окрузі. Після початку роботи нового парламенту очолив Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. За його кандидатуру проголосували 250 народних депутатів. На цій посаді він змінив Людмилу Денісову.

Після призначення омбудсменом Лубінець зосередився на документуванні порушень міжнародного гуманітарного права, поверненні військовополонених і цивільних осіб, захисті прав українських дітей, незаконно вивезених до Росії, а також взаємодії з міжнародними правозахисними організаціями.

У 2023–2026 роках він регулярно брав участь у міжнародних конференціях, зустрічах із представниками ООН, Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними інституціями, які займаються питаннями захисту прав людини під час збройних конфліктів.

Цікаві факти

До початку загальнонаціональної політичної кар’єри Дмитро Лубінець представляв Донецьку область у місцевому самоврядуванні. Робота у прифронтовому регіоні суттєво вплинула на його подальшу спеціалізацію у питаннях захисту прав людини та реінтеграції окупованих територій.

Після призначення омбудсменом він став одним із найбільш публічних представників держави у питаннях повернення українських військовополонених та цивільних заручників. Саме його офіс регулярно повідомляє про гуманітарні переговори, обміни та повернення незаконно депортованих дітей.

Лубінець неодноразово заявляв про необхідність реформування міжнародних механізмів захисту прав людини під час війни, зокрема критикував ефективність роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста у питаннях доступу до українських військовополонених.

У різні роки його заяви щодо примусової депортації українських дітей, умов утримання полонених та порушення Женевських конвенцій ставали предметом обговорення на міжнародному рівні та використовувалися під час підготовки доповідей міжнародних організацій.

Дмитро Лубінець одружений. У відкритих джерелах зазначається, що він виховує трьох дітей. Інформації про захоплення чи хобі омбудсмен практично не публікує, тому достовірних відомостей про його особисті інтереси немає.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Дмитру Лубінцю?

Дмитро Лубінець народився 24 липня 1981 року у Волновасі Донецької області. Його вік залежить від поточної дати. Дата народження вказана в офіційній біографії державного діяча.

Яку посаду займає Дмитро Лубінець?

Із липня 2022 року він є Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. До його повноважень належать парламентський контроль за дотриманням прав людини, розгляд звернень громадян, взаємодія з міжнародними правозахисними організаціями та моніторинг гуманітарної ситуації.

Яка освіта у Дмитра Лубінця?

Він закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство». За освітою є юристом, що стало основою його подальшої політичної та правозахисної діяльності.

Чи відомо про сім’ю Дмитра Лубінця?

Дмитро Лубінець одружений та виховує трьох дітей. Більшість інформації про свою родину він не оприлюднює, дотримуючись приватності особистого життя.

Чому Дмитро Лубінець часто з’являється у новинах?

Як омбудсмен він регулярно коментує питання повернення військовополонених, цивільних заручників, депортованих дітей та дотримання міжнародного гуманітарного права. Також він представляє Україну на міжнародних переговорах щодо захисту прав людини під час війни.